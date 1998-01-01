انطلاق رحلة بحرية ثالثة تنطلق من غزة يوم عد

تنطلق غداً الأحد، رحلة بحرية جديدة من قطاع غزة رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من 11 عاما.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار أدهم أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن رحلة جديدة ستنطلق من ميناء غزة غدا الأحد بهدف كسر الحصار الإسرائيلي.

وقال أبو سلمية "نعلن في هيئة الحراك، والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، انطلاق رحلة بحرية جديدة من قطاع غزة نحو العالم".



وأضاف "ندعو أبناء شعبنا للاحتشاد غدًا في ميناء غزة، لوداع الرحلة البحرية، لنقول للعالم أننا لا نملك إلا هذا الجهد، في رفع الظلم عنا، وأننا سنواصل نضالنا الشعبي السلمي، حتى يرفع الحصار الإسرائيلي، لأن غزة تستحق الحياة".



وانطلقت من قطاع غزة، رحلتين بحريتين، خلال الأشهر الماضية، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي، بتنظيم من هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، الأولى في 29 مايو/أيار الماضي، لكن الجيش الإسرائيلي اعترضها.



أما الرحلة الثانية فانطلقت في 10يوليو/تموز الماضي، واعترضتها القوات البحرية الإسرائيلية أيضًا.

وكانت بحرية الاحتلال قد سيطرت على سفينة الحرية السويدية المتجهة صوب قطاع غزة، اليوم السبت.