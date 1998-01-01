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أسرى الجهاد: تفاجئنا بتقليص مخصصات أسرى غزة وإقالة قراقع

السبت 04 أغسطس 2018 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد: تفاجئنا بتقليص مخصصات أسرى غزة وإقالة قراقع



القدس/سما/

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت إنها تفاجأت بتقليص السلطة الفلسطينية مخصصات أهالي أسرى قطاع غزة، وإقالة الرئيس محمود عباس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.

وأضافت الهيئة في بيان وصل وكالة "سما"، "كنا نتمنى في ظل هذه المرحلة الحساسة أن يكون حجم الرد والتصدي من الكل الفلسطيني بحجم الهجمة الموجهة ضده، ولكننا تفاجئنا بالأمس القريب بقرار تقليص مخصصات عوائل أسرى غزة، والذين هم في أمسّ الحاجة إليها في ظروف الحصار الذي نعيشه، وها نحن اليوم نتفاجأ بإقالة الأخ المناضل عيسى قراقع أبو خالد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وذكرت الهيئة أنها "عهدت قراقع مكافحًا ومحارباً من أجل قضايانا العادلة ومساندًا للإضرابات الجماعية والفردية، وحاملًا لقضايانا في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتحديدًا ملف الأسرى المرضى وصغار السن (..) ومواقفه الإنسانية والنضالية والتي يشهد له بها القاصي والداني وكانت كفلية أن تبقيه على رأس عمله وتحديدًا في هذه الفترة التي نحن بأمسّ الحاجة فيه لكل جهد ومساندة، ولا سيما من شخص كأبي خالد (قراقع)".

وأشارت الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد إلى أن تقليص مخصصات أهالي أسرى غزة وإقالة قراقع جاءت "في مرحلة حرجة من تاريخ شعبنا، تتعرض فيه قضايانا لمشاريع تصفوية، ولا سيما قضية الأسرى والشهداء".

وشكر أسرى الجهاد الإسلامي قراقع على كل ما قدمه للحركة الأسيرة، مضيفين "وإن نسي الآخرون ذلك فنحن لن ننسى".

وكان الرئيس عباس أقال قراقع وعيّن قدري أبو بكر بديلا عنه في رئاسة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وقالت مصادر إن الإقالة جاءت بسبب رفض قراقع خصم السلطة مخصصات أسرى غزة، واعتراضه على فرض الإجراءات العقابية بحق أهالي قطاع غزة.

#اسرى #احتلال #قراقع #اقالة

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