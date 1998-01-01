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"القوى الوطنية" تدعو لمساندة الأسرى والخان الأحمر

السبت 04 أغسطس 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى الوطنية" تدعو لمساندة الأسرى والخان الأحمر



القدس/سما/

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، الى المشاركة بفعالية في اعتصام الاسرى الاسبوعي امام الصليب الاحمر يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 ظهرا ضمن الحملة الوطنية لإسقاط قرار سرقة مخصصات الشهداء والجرحى والاسرى، واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت القوى في بيان لها، اليوم السبت، بإسناد اهلنا في الخان الاحمر مع قرب اصدار قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا، خلال الايام المقبلة، والتواجد الواسع وطيلة الايام المقبلة بإعلان النفير والتوجه للخان للبقاء الدائم، والدعوة لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوما للتواجد الشعبي واداء صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام.

وناشدت القوى ايضا، ابناء شعبنا المشاركة في الوقفة امام وكالة غوث تشغيل اللاجئين، في المنطقة الصناعية ببلدة بيتونيا رفضا لقرار التقليصات، ووقف بعض البرامج والخدمات وفصل مئات الموظفين، ورفضا للمحاولات الاميركية الرامية لتصفية الوكالة، وتمسكا بحق العودة غير القابل للتفاوض او المساومة او المقايضة.

وطالبت القوى بأوسع مشاركة في الاعتصام امام معتقل "عوفر" يوم الاحد الساعة 11 ظهرا بدعوة من نقابة الصحفيين، احتجاجا على اعتقال خمسة صحفيين خلال الايام الماضية، ليزيد بذلك عدد الصحفيين في سجون الاحتلال عن 30 اسيرا ومعتقلا.

#القدس #.الخان الاحمر

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