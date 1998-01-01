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حماس: الحمد الله معني بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع

السبت 04 أغسطس 2018 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: الحمد الله معني بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع



غزة/سما/

ردت حركة حماس، اليوم السبت، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله والتي أكد فيها أن الإجراءات التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تغريدة:" اعتراف الحمد الله بإجراءات حكومته التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة تأكيد رسمي على تورطه في حصار غزة وأهلها".

وأضاف برهوم أن "الحمد الله معني بصناعة الظروف القاسية والمأساوية في القطاع وهذا دليل على أنه وحكومته غير مؤتمنين على حياة أهلنا وحقوقهم"، على حد تعبيره.

وكان الحمد الله أكد اليوم أن الحكومة صرفت 96 مليون دولار في قطاع غزة الشهر الماضي، مؤكدا ان الحكومة لم تفرض أي عقوبات على القطاع، وأن الإجراءات التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.

#حماس #الحمد الله #ماساة

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