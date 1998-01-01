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دراسة تؤكد أن خطر النرجيلة لا يقل أبدا عن تدخين السجائر العادية

السبت 04 أغسطس 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تؤكد أن خطر النرجيلة لا يقل أبدا عن تدخين السجائر العادية



وكالات -

وجد العلماء الأمريكيون، أن الضرر الذي يلحقه تدخين الشيشة أو النرجيلة بالصحة، لا يقل أبدا عن أذية تدخين السجائر التقليدية ويمكن مقارنته به لأنه يماثله تقريبا.

ونشرت الدراسة المقارنة في المجلة الأمريكية لأمراض القلب American Journal of Cardiology يوم أمس الجمعة، وأوردت فقرات منها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

ووجد الخبراء أن جلسة واحدة من تدخين النرجيلة، تزيد من معدل ضربات القلب بـ16 نبضة في الدقيقة، وترفع ضغط الدم.

كما يزيد استخدام الشيشة من معدل تصلب الشرايين، الذي يعتبر أحد عوامل الخطر الرئيسية في تفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات، بإخضاع 48 متطوعا تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما للاختبار والمتابعة، إذ عرضوا عليهم تدخين الشيشة لمدة نصف ساعة.

وتعقب الخبراء قبل وبعد ذلك، معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى النيكوتين في الدم.

ويعتقد العلماء أن البيانات التي تم الحصول عليها قابلة للمقارنة مع تلك التي تتم ملاحظتها بعد تدخين السجائر التقليدية، لذلك فإن الرأي الشائع حول أن ضرر الشيشة أقل من تدخين السجائر العادية غير صحيح على الإطلاق.

ويقول الخبراء أن التبغ المستخدم في الشيشة، يحتوي على مواد كيميائية اصطناعية يمكن أن تزيد من الضرر بصحة الإنسان، ولذلك تم حظر استخدامها قانونا منذ زمن في إنتاج السجائر التقليدية.

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