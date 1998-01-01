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جماهير غفيرة تُشيَّع جثماني الشهيدين ياغي والصوري في غزة والنصيرات

السبت 04 أغسطس 2018 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تُشيَّع جثماني الشهيدين ياغي والصوري في غزة والنصيرات



غزة/سما/

شيَّعت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم السبت جثماني الشهيدين أحمد ياغي ومعاذ الصوري إلى مقابر الشهداء في مدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد ياغي أمس الجمعة أثناء مشاركته بفعاليات جمعة "الوفاء لشهداء القدس" ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار، فيما استشهد الطفل معاذ الصوري متأثرًا بجراح أصيب بها أمس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وهتف المشيعون عبارات تطالب المقاومة الفلسطينية بالانتقام لدماء الشهداء والاستمرار بمسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها.

وباستشهاد الشهيدين ياغي (25 عامًا) والصوري (15 عامًا) يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 157 شهيد، ونحو 1800 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

#شهداء #تشييع

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