إطلاق سفينة جديدة للحصار من غزة باتجاه قبرص غدا

غزة / سما /

أعلن أدهم أبو سلمية الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، اليوم السبت، عن إطلاق سفينة جديدة من قطاع غزة باتجاه قبرص بهدف كسر الحصار البحري عن القطاع.

وأوضح أبو سلمية في مؤتمر صحفي عقده في ميناء غزة، أن السفينة التي ستحمل اسم "سفينة الحرية 3" ستنطلق عصر يوم غد الأحد من الميناء باتجاه ميناء قبرص. داعيا الفلسطينيين للاحتشاد لتوديع المشاركين الذين سيغادرون عبر السفينة.

وأكد على أن الهيئة ستواصل حراكها وتسيير السفن البحرية لكسر الحصار من داخل وخارج القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار النضال الشعبي السلمي المتواصل لكسر الحصار وإنهاء المعاناة عن غزة التي تستحق الحياة والعيش بكرامة.

وأدان أبو سلمية الاعتداء الإسرائيلي على سفينة الحرية التي كانت تحمل متضامنين أجانب قبالة سواحل غزة فجر اليوم. معتبرا ما جرى جريمة جديدة وقرصنة واضحة بحق تلك السفن التي تهدف لكسر الحصار عن القطاع.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإنهاء معاناة غزة. محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين الذين اختطفهم من على متن سفينة الحرية.