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خلفان: السودان أقرب إلينا مليون مرة من قطر

السبت 04 أغسطس 2018 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلفان: السودان أقرب إلينا مليون مرة من قطر



دبي / وكالات/

وجه نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اقترح فيها إحلال التحالف العربي محل مجلس التعاون الخليجي.

وكتب خلفان على "تويتر": "يفترض أن يكون التحالف العربي (في اليمن) بديلا عن مجلس التعاون، والحاجة اليوم كما ترونها تقوم على التحالف في أحلك الظروف".

وأضاف: "التعاون في الراحات ولكن التحالف في كل الأوقات.. والرسالة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان: ثبت أن التحالف أصح عن التعاون أيها القادة".

وتساءل خلفان: "ما الفائدة من دولة في التعاون لا أجدها معي في السراء والضراء.. وأجد دولة في التحالف معي في السراء والضراء.. أيهما أفضل؟.. ولذلك، تطوير التعاون إلى تحالف سيكون نقلة نوعية سياسية وعسكرية واقتصادية".

وتابع: "تصور اليوم دولة كقطر عضو في مجلس التعاون.. مهزلة سياسية. السودان أقرب لنا اليوم حسا وتضحية وواقعا مليون مرة من قطر".

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