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مصرع 6 أشخاص وإصابة 207 آخرين في 277 حادث سير الأسبوع الماضي

السبت 04 أغسطس 2018 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله /سما/

 لقي ستة  أشخاص مصرعهم وأصيب 207 آخرين بجروح، جراء 277 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، اليوم السبت ، أن إدارة شرطة المرور سجلت 277 حادث سير، نتج عنها مصرع ستة  أشخاص وإصابة 207 آخرين، وصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة 20 بالمتوسطة، و184 بالطفيفة.


وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 9913 مركبة، وأنزلت عن الشارع 578 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4923 مخالفة مرورية، وحجزت 145 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 429 مركبة غير قانونية.

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