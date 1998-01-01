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الشرطة تضبط مواد المخدرة بحوزة تاجر في الخليل

السبت 04 أغسطس 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/سما/

ضبطت الشرطة اليوم 250 غرام من المواد المخدرة كانت بحوزة تاجر مخدرات في احدى بلدات بمحافظة الخليل.        

  
وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات والتي تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المواد المخدرة, بناء على ذلك قامت الشرطة بوضع حاجز تفتيش على الطريق العام للقبض على المشتبه به وضبط ما بحوزته من مخدرات ".  

وأضاف البيان بانه ولدى وصول المركبة المشبوهة لمكان الحاجز , سارع عناصر الشرطة الى ايقافها وتفتيشها اصولا والعثور بداخلها على كمية من المخدرات كانت عبارة عن مادة الماريجوانا المخدرة وكمية من مسحوق حبوب الإكستازي بلغت من الوزن ربع كيلو غرام بالإضافة لضبط مبلغ ألف شيكل تستخدم في الاتجار بالمخدرات , بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والمبلغ المالي والقبض على سائق المركبة , والذي افاد بعد سماع أقواله بحيازته هذه الكمية من المخدرات بقصد الاتجار بها.

واكد البيان على توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لعرضه على النيابة العامة حسب الأصول .

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