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جامعة الإستقلال تستعد لبدء استقبال الطلبة الجدد

السبت 04 أغسطس 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

استكملت جامعة الإستقلال في أريحا، اليوم السبت، استعداداتها لبدء استقبال الطلبة المتقدمين للإلتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الاكاديمي2018/2019.

وستبدأ لجان المقابلات المتخصصة صباح يوم غد الأحد 5 آب بإستقبال الطلبة المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنه والمحددة من قبل الجامعة عبر موقعها الإلكتروني والصحف الفلسطينية.

وتقدم هذا العام 1860طالب وطالبة بطلبات الإلتحاق من مختلف محافظات الوطن بما فيها قطاع غزة، وسيتم اجراء امتحانات القبول على مدار اسبوعين متتاليين عبر لجان متخصصة تم تشكيلها بالتعاون ما بين جامعة الإستقلال، وزارة الصحة الفلسطينية، مديرية صحة أريحا، الخدمات الطبية والعسكرية وضباط المؤسسة الأمنية.

وسيتم خلال الأيام المحددة إجراء عدد من الفحوصات والإختبارات التي يجب على المتقدم أن يجتازها بنجاح وتميز ليتمكن من المنافسة في الالتحاق بالجامعة وبدء الدورةالمغلقة لمدة 45 يوما متواصلاً.

#جامعة الإستقلال #الطلبة

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