تخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية الطب في الجامعة الإسلامية

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احتفلت الجامعة الإسلامية بغزة لليوم التاسع على التوالي ضمن احتفالات تخريج الفوج السابع والثلاثين من طلبة الجامعة الإسلامية، الذي أطلقت عليه اسم "أفواج الحرية"، بتخريج الدفعة السابعة من طلبة كلية الطب وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، وأقيم حفل التخريج بحضور الدكتور محمد العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، والدكتور فضل نعيم- عميد كلية الطب، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكلية الطب، وممثلون عن الجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية، وجمع من الأطباء والعاملين في الحقل الصحي، والخريجون والخريجات، وذووهم.

وفي كلمته أمام حفل التخريج، رحب الدكتور العكلوك بأوائل الثانوية العامة للعام 2018م في رحاب كلية الطب في الجامعة الإسلامية، وأفاد أن كلية الطب خرجت منذ تأسيسها ما يقارب من (362) طبيباً وطبيبة، حيث شق كل منهم طريقه نحو استكمال الدراسات العليا، وافتتاح المشاريع الخاصة بهم، وأكد الدكتور العكلوك على السمعة الطيبة التي يحظى بها خريجي وخريجات كليات الطب على المستوى الدولي والعربي والمحلي.

وأثنى الدكتور العكلوك على الجهود التي بذلت في التخطيط والتأسيس لمدينة طبية متكاملة، وإنشاء مبنى كلية الطب عليها، وأشار إلى أن هذا المبنى ملاصق تماماً للمستشفى الجامعي "مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني"، ونقل الدكتور العكلوك تحيات الشعب الفلسطيني للشعب التركي والحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعمهم لأبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات.

من ناحيته، قدر الخريج صالح محمود عليوة –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كلية الطب- للجامعة الإسلامية بغزة اهتمامها بتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعليمية، إلى جانب حرصها على تعزيز قدرات طلبتها من خلال تحفيزهم على إجراء البحوث العلمية والمهنية، والمشاركة في المسابقات الدولية، وتعزيز برامج التبادل الأكاديمي والطلابي، ووجه الخريج عليوة تحية للآباء والأمهات شكرهم فيها على اهتمامهم وحرصهم على توفير الأجواء المساعدة على النجاح والتفوق.

ومع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والدكتور نعيم، الطالب محمد يوسف عدوان- الحاصل على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الطب للعام الدراسي 2017/2018م، درع التفوق والنجاح.

وقد طلب الدكتور نعيم من نائب رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.