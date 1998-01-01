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إن كنت تمتلكين هذه الصفات فأنت إذاً امرأة قيادية

السبت 04 أغسطس 2018 02:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إن كنت تمتلكين هذه الصفات فأنت إذاً امرأة قيادية



وكالات / سما /

غالبا المرأة القيادية تكون قدوة للآخرين في حقل العمل، فهل تحملين صفاتها؟ إليك الإجابة...

- المرأة القيادية هي التي تقدّر جهود الآخرين التي يبذلونها في حقل العمل وفق إرشاداته، فبالروح الإيجابية تبنى النجاحات، وهي بالطبع تحاول على الدوام بث التشجيع في نفوس العاملين.

- الإصغاء هو من شيم المرأة القيادية، إلى جانب احترامها لوجهات نظر الآخرين وسعيها لتأمين جو عمل مريح للجميع وفق الشكاوى التي تتلقاها.

 - لتكوني امرأة قيادية ناجحة، لا يجب عليك أبداً أن تفرّقي بين الزملاء في العمل، بل شجّعي الجميع على قدر الأعمال التي يقومون بها، لكي يعلموا بأن جهودهم مقدّرة فيضعون كفاءة أكبر في عملهم.

- اجعلي الحوار والتواصل متاحين معك في أي وقت كان، فالمرأة القيادية تكون المرجعية للكثيرين في أوقات مختلفة، فليجدك كل من يطلبك جاهزة للمساعدة.

#الصفات #القيادة #المرأة

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