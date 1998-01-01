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التربية تدعو لتثكيف التصويت للفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة "التكنوفيشن" العالمية

السبت 04 أغسطس 2018 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعت وزارة التربية والتعليم العالي عموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات إلى تكثيف التصويت للفريق الفلسطيني المشارك في مسابقة التكنوفيشن العالمية التي تعنى بتعليم الفتيات من سن 10- 18 عاماً آليات تطوير تطبيقات للأجهزة الذكية لحل مشكلات تواجه مجتمعاتهن؛ إذ يتم تنظيم المسابقة هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها الفريق الفلسطيني تحت اسم TMWZ (Be a Firefighter).

وأشارت الوزارة  إلى أن رابط التصويت للفريق الفلسطيني هو: https://technovationchallenge.org/world-pitch/peoples-choice-award/، داعيةً إلى زيادة حجم التصويت لإعلاء اسم فلسطين في هذه المسابقة كما باقي المنافسات الدولية التي تألقت فيها فلسطين.

#التربية والتعليم #التكنوفيشن

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