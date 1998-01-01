الشيوخي يعلن عن إطلاق حملة "المطبخ مفتوح" للرقابة الرسمية والشعبية على المطاعم

رام الله / سما /

أعلن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي عن إطلاق حملة "المطبخ مفتوح" للرقابة الرسمية والشعبية على المطاعم والمقاهي والمخابز والملاحم .



واكد ان الحملة سوف تنطلق صباح يوم غد السبت من الخليل لتشمل كافة المناطق وجميع الأسواق الفلسطينية في المحافظات كافة .



وقال إن الحق في السلعة النظيفة والامنة والحق في المعرفة حقوق مقدسة للمستهلك كفلها قانون حماية المستهلك رقم ٢١ لعام ٢٠٠٥ وكفلتها مواثيق الأمم المتحدة وكافة الشرائع السماوية والدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على النظافة ويؤكد أن النظافة من الإيمان وان من حق المواطن ان يحصل على سلعة آمنة ونظيفة وأنه لا ضرر ولا ضرار .



وأوضح أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الشعبية والأهلية مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص في بسط سيادة القانون والنظام العام في المطاعم والمقاهي والمخابز والملاحم من اجل التأكد باستمرار من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والتزامها بالتعليمات الفنية الالزامية ومتطلبات جودة البيئية وعدم استخدام بضائع ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية والبضائع والمنتجات المهربة في مدخلات انتاجها .



واكد الشيوخي ان أصحاب المطاعم والمقاهي والمخابز والملاحم غالبيتهم العظمى في أسواقنا الفلسطينية أصبحوا ملتزمون بكافة الشروط الصحية والبيئية والقانونية.

وأشار الى النجاحات الكبيرة التي حققتها الحملات الرقابية والتنفيذية على المطاعم والمقاهي والملاحم والمخابز مؤخرا في جميع محافظات الوطن التي نفذتها جهات الاختصاص وعلى رأسها الاخوة في النيابة العامة والضابطة الجمركية والاجهزة الامنية والشرطية ووزارات الصحة والاقتصاد الوطني والزراعة واتحاد جمعيات حماية المستهلك .

وتدعوا الحملة أصحاب المطاعم والمقاهي والمخابز والملاحم إلى وضع لافتات في أماكن بارزة تدعوا فيها المستهلكين والزبائن لمشاهدة المطبخ تأكيدا على نظافته والتزامه بشروط الصحة والسلامة العامة ووضع كاميرات في المطبخ و شاشات عرض في المطعم ان امكن لتظهر ما في داخل المطبخ لزوار المطعم وللمستهلكين وقد يكتب على لافتات مثلا ( المطبخ مفتوح )وان ذلك غير ملزم ولكن يعطي الطمأنينة للمستهلكين أكثر.