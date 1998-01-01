جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصف اسرائيلي في جباليا والاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدين ياغي والصوري

السبت 04 أغسطس 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصف اسرائيلي في جباليا والاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدين ياغي والصوري



غزة / سما/

أطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية دون طيار، صاروخا واحدا على الاقل، صوب مجموعة من الشبان شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان الصاروخ سقط قرب الشبان دون الاعلان عن وقوع إصابات.

وشيع الاف الفلسطينيون جثماني الشهيدين أحمد ياغي الذي استشهد أمس الجمعة أثناء مشاركته بفعاليات جمعة "شهداء القدس" ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة، والشهيد الطفل معاذ الصوري الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها أمس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وانطلق المشيعون في مسيرتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة مردين شعارات تدعو المقاومة للانتقام لدماء الشهداء.

وأطلق مسلحون من فتح النار في تشييع الشهيد ياغي مؤكدين استمرار المقاومة.

وباستشهاد الشهيدين ياغي (25 عاما) والصوري (15 عاما) يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 157 شهيد، ونحو 1700 إصابة بجراح مختلفة.

أخبار ذات صلة

الشهيدان أيمن نافذ ربيع النجار 24 عام ومهند ماجد جمال حمود

شهيدان في قصف اسرائيلي شرق جباليا

الاف الفلسطينيين يشيعوتن جثمان الشهيد

الاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد "الحطاب" في الجلزون

سرايا القدس - ارشيف

خان يونس: الآلاف يشيعون شهيدي "السرايا" .. و"الجهاد" يحمل الاحتلال تداعيات تصعيده*

انتحار شاب شنقا في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال غزة

اسعاف- ارشيفية

إصابة سيدة بعد طعنها بسكين من قبل نجلها في جباليا

انتحار شنق -ارشيفية

انتحار مواطن شنقا في جباليا شمال قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

اتحاد موظفي الأونروا :اضراب مفتوح عن الطعام لعشرات العاملين بغزة

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

مستوطنات - ارشيف

مصادر فلسطينية : تجريف أراض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة