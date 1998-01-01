قصف اسرائيلي في جباليا والاف الفلسطينيين يشيعون الشهيدين ياغي والصوري

غزة / سما/

أطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية دون طيار، صاروخا واحدا على الاقل، صوب مجموعة من الشبان شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال شهود عيان ان الصاروخ سقط قرب الشبان دون الاعلان عن وقوع إصابات.

وشيع الاف الفلسطينيون جثماني الشهيدين أحمد ياغي الذي استشهد أمس الجمعة أثناء مشاركته بفعاليات جمعة "شهداء القدس" ضمن فعاليات مسيرة العودة شرق مدينة غزة، والشهيد الطفل معاذ الصوري الذي استشهد متأثرا بجراح أصيب بها أمس شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وانطلق المشيعون في مسيرتين منفصلتين بمدينة غزة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة مردين شعارات تدعو المقاومة للانتقام لدماء الشهداء.

وأطلق مسلحون من فتح النار في تشييع الشهيد ياغي مؤكدين استمرار المقاومة.

وباستشهاد الشهيدين ياغي (25 عاما) والصوري (15 عاما) يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة إلى 157 شهيد، ونحو 1700 إصابة بجراح مختلفة.