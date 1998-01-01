جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

"نوتيلا" تطلب 60 ذواقا للعمل لديها في إيطاليا

السبت 04 أغسطس 2018 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نوتيلا" تطلب 60 ذواقا للعمل لديها في إيطاليا



وكالات / سما /

أعلنت شركة نوتيلا الإيطالية، عملاق صناعة منتجات الشيكولاتة عن حاجتها إلى 60 ذواقا، لاختبار مذاق منتجاتها الشهيرة.

وذكر موقع getsurrey البريطاني إن الشركة اشترطت في المتقدمين لشغل وظيفة الذواق أن يحب الشوكولاتة وطعم البندق، وأن يكون راغبا في السفر إلى معامل الشركة بمدينة ألبا الإيطالية.

وتابع الموقع أن من بين الشروط كذلك، ألا يعاني المتقدم من حساسية من أي نوع، وأن يكون على دراية باستخدام الحاسب الآلي.

وخصصت الشركة راتبا مغريا للمقبولين في تلك الوظيفة، على أن يخضعوا لتدريب لمدة 3 أشهر، تبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل، ويشتمل التدريب على تعليم المقبولين لشغل الوظيفة على المصطلحات الصحيحة اللازمة لوصف المذاقات المختلفة.

وأوضحت الشركة في إعلان الوظيفة أن المقبولين سيوقعون عقدًا للعمل بنظام الدوام الجزئي يومين أسبوعيا، لمدة ساعتين في اليوم الواحد، ويمكن للمهتمين بالتقدم للوظيفة مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني المرفق في هذا الإعلان.

#نوتيلا #إيطاليا

أخبار ذات صلة

تعرف على "الإيموجي" الأكثر رواجا على "فيسبوك" و"تويتر"

تويتر:عُمان "تمتنع عن المشاركة في حرب اليمن" ومحتسب سعودي "يتعدى" على فتاة تصوره

بالفيديو : "غرفة نوم تجمع مذيعي mbc ولجين عمران" يشعل حرباً في "تويتر"

فيديو: مغربية رغم رفضها لبس "البكيني" تنال لقب "ملكة الجمال العربي"

مدرس "غيور" يضرب "حبيبته" خلال احتفال مدرسي (فيديو)

قبل 16 عاما.. "عائلة سيمبسون"توقع قيادة " المجنون ترامب"لأمريكا

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

اتحاد موظفي الأونروا :اضراب مفتوح عن الطعام لعشرات العاملين بغزة

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

مستوطنات - ارشيف

مصادر فلسطينية : تجريف أراض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة