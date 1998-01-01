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تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟

السبت 04 أغسطس 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات صحفية.. غزو قطر كان مخططا له، ماذا لو احتلت السعودية الدوحة؟



وكالات

موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن "المخطط" السعودي - الإماراتي المعد لغزو قطر قبل عام.

الخطة حسب الموقع يشرف عليها وليَّا العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد بمشاركة قوات البلدين للسيطرة على الدوحة.

وحسب الموقع الأمريكي تم إيقاف الخطة قبل أسابيع قليلة من تنفيذها، ونصت على التوغل مسافة 70 ميلا نحو العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقطع القوات السعودية الحدود برا، أما القوات الإماراتية فتتجه نحو قاعدة العديد الجوية التي تضم نحو 10 آلاف جندي أمريكي.

الجهود الأمريكية ومساعي وزير الخارجية ريكس تيلرسون آنذاك أسفرت عن منع الاجتياج حسب الموقع الذي اعتبر أن هذا من أبرز أسباب إقالته من منصبه بعد استياء الإمارات والسعودية من سياسته تجاه الأزمة مع قطر..

الموقع ذكر، نقلا عن مصادر استخبارية أن تيلرسون تدخل لوقف المخطط السري، وأجرى عدة اتصالات حينها مع المسؤولين السعوديين لثنيهم عن القيام بهذا التحرك.

وكانت عناصر استخبارية قطرية كشفت مخطط الغزو مطلع صيف 2017، وأن تيلرسون بدأ مساعيه لوقفه بعد أن أخطرته الحكومة القطرية وسفارة واشنطن في الدوحة بذلك.

وأضاف موقع (ذي إنترسبت) أن محمد بن سلمان استجاب لضغوط تيلرسون خوفا من تأثر العلاقة مع واشنطن، في حين تسببت تدخلاته وقرار العدول عن التحرك العسكري في غضب لدى بن زايد.

وكشف في وقت سابق المغرد السعودي الشهير "مجتهد" عن رصد "تحركات عسكرية سعودية مفاجئة نحو قطر على موقع تويتر.​

وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، كشف في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" للمرة الأولى عن تفاصيل محاولة غزو بلاده والإطاحة بأميرها من قبل السعودية والإمارات.

وتدخل الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار(السعودية والإمارات والبحرين ومصر) عامها الثاني، دون وجود أفق لحلها حتى الآن، بل تتجدد من بوابة الحج بعد تقاذف الاتهامات بشأن السماح للقطريين بأداء مناسك الحج وتسهيل وصولهم للمملكة العربية السعودية التي تواصل "منع" حملات الحج القطرية من الدخول إلى الأراضي السعودية حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.

المصدر :" روسيا اليوم

#غزو #قطر #السعودية

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