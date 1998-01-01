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منتدى الإعلاميين يطلق دورة تدريبية حول الصحافة الاستقصائية

السبت 04 أغسطس 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أطلق منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، دورة تدريبية حول "مهارات التحقيق الاستقصائي" في مقره بمدينة غزة، وذلك بمشاركة 16 صحافي وصحافية من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وتركز الدورة التي يدرب فيها الصحافي الاستقصائي محمد أبو شحمة على صقل مهارات المشاركين في مجال إنتاج تحقيقات استقصائية مهنية من خلال إتقان مهارة كتابة فرضية التحقيق، ومنهجية جمع المعلومات وتنظيمها وسردها في بنية قصصية.

وتتضمن الدورة تدريبات على استخدام الحاسوب في صحافة التقصي من خلال منصات غوغل فيوجن، وأدوات الانفوغرافيك البصرية، والبحث المتقدم عن المعلومات والصور، واستخدام غوغل درايف، وتشفير الملفات والبيانات، والتطبيقات الصحافية للآيفون وهواتف الأندرويد.

ورحب مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين بالمشاركين في الدورة، مؤكداً اهتمام المنتدى بتطوير مهارات الصحفيين ومراكمة خبراتهم في المجال المهني، مضيفاً أن "التعليم واكتساب المهارات مهمة ضرورية للصحفي لاسيما في ظل التطورات المتلاحقة في مجال الإعلام والتكنولوجيا، الأمر الذي يجب أن يحرص كل صحفي على مواكبته".

وأشار إلى أهمية الصحافة الاستقصائية في خدمة المجتمع المحلي من خلال سعيها لتصحيح المسار ومعالجة جوانب الخلل والفشل في عمل المؤسسات الرسمية والأهلية، ومضى يقول: " يقع على عاتق الصحفي مسؤولية مجتمعية تحتم عليه المساهمة في توعية المواطنين وإرشادهم بما يحول دون استغلالهم أو هضم حقوقهم في مختلف المجالات".  

وحث ياسين، المشاركين في الدورة على الاستفادة القصوى من خبرة المدرب محمد أبو شحمة، مشيراً إلى حصوله على جوائز ودورات محلية ودولية في مجال الصحافة الاستقصائية، مشيداً بذات الوقت بحرصه على تبادل خبراته مع زملائه الصحفيين.

وتأتي دورة "مهارات التحقيق الاستقصائي" في سياق سلسلة دورات نظمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في إطار حرصه وسعيه لخدمة الصحفيين وصقل مهارات في مختلف المجالات المهنية والحياتية، كان منها دورة أوقف النزيف بالتعاون مع مركز حياة لإدارة الأزمات والطوارئ، ودورتي حماية الصحفيين في القانون الدولي الإنساني والتغطية أوقات الأزمات، والسلامة المهنية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

#منتدى الإعلاميين #الصحافة الاستقصائية

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