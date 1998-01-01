وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

وكالات

في تصريحات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي زعم وزير الإعلام الكويتي الأسبق "سامي عبد اللطيف النصف"، أن اليهود يسكنون فلسطين منذ آلاف السنين، واصفا المستوطنين بـأنهم "متقدمون ويطورون فلسطين".

وقال الوزير الكويتي السابق في لقاء متلفز: "إن المستوطنين جاؤوا لتعمير فلسطين والقضاء على الجهل بتقدمهم وتطورهم".

ووصف الرئيس الراحل ياسر عرفات بـ "المتطرف"، وقال: "القادة الفلسطينيون المتطرفون بمن فيهم عرفات سببوا أكبر ضرر للعرب".

وأضاف: "القرآن ذكر بني إسرائيل وأرض إسرائيل واليهود يعيشون عليها منذ آلاف السنين.. لذا خلونا نصل لتفاهمات".

وشن أيضا هجوما الى حركة حماس والمقاومة الفلسطينية وقلّل من إنجازاتها في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما دافع عن المستوطنين وقال: "الأروبيون لم يأتوا مستوطنين والاستيطان موجود في التاريخ"