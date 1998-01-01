قصف إسرائيلي يستهدف مجموعة شبان شرق جباليا دون وقوع إصابات

القدس المحتلة / سما /

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم السبت، صاروخا باتجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن القصف لم يوقع أي إصابات في صفوف الشبان، مشيرين إلى أن الشبان غادروا المنطقة المستهدفة.

فيما قالت مصادر محلية أن المستهدفين مجموعة من الشبان مطلقي الطائرات الورقية الحارقة.

بدوره، أكد جيش الاحتلال استهداف مجموعة بزعم أنها أطلقت طائرات ورقية تحمل قنابل "مولوتوف".

ويأتي ذلك تزامنا مع اندلاع عدة حرائق في كيبوتسات وبلدات إسرائيلية مجاورة للقطاع بفعل طائرات ورقية حارقة أطلقت من القطاع.