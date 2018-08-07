"الدراسات والتطبيقات التربوي" يعقد يوما دراسيا بغزة

غزة / سما /

من المتوقع ان يعقد مركز الدراسات والتطبيقات التربوي "CARE" يوما دراسيا بعنوان "الآثار التربوية والنفسية للانقسام الفلسطيني على المجتمع" في جامعة غزة الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/8/2018، بحضور نحبة من التربويين والعاملين في مجال الصحة النفسية في المحافظات الجنوبية.

وسيفتتح اليوم الدراسي أ. د عامر يوسف الخطيب عضو مجلس ادارة المركز ،يليه كلمة رئيس مجلس ادارة مركز الدراسات والتطبيقات التربوية الدكتور غسان عبد الله ،ثم كلمة رئيس جامعة غزة أ.د عبد الجليل صرصور ويتحدث الدكتور عبد العزيز ثابت مدير مركز غزة للصحة النفسية وعلاج الطفل الذي سيتناول الاثار النفسية للانقسام على الطفل الفلسطيني.

ويتناول د. عامر الخطيب آثار الانقسام على الحاضنة المجتمعية لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

في حين يتناول أ.د زياد علي الجرجاوي مساعد نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة بغزة ومدير البحث العلمي والدراسات العليا موضوع آثار الانقسام النفسية على المجتمع الفلسطيني،يليه دكتور عبد القادر أبو علي مدير منطقة غرب غزة التعليمية والذي سيتناول آثار الانقسام على واقع التعليم في محافظات غزة.

بعد تقديم اوراق العمل، سيفتح النقاس والحوار ومداخلات وتساؤلات الحضور حول الأوراق، بعدها سيتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لدراسة الأوراق الثلاثة بتعمق وتقديم التوصيات والمقترحات لمواجهة هذه الاثار المترتبة على الانقسام البغيض .

وسيتبع هذا اليوم الدراسي عقد سلسلة من ورشات العمل المناطقية في المحافظات الجنوبية لمدرسين ومرشدين تربويين لتزويدهم بالتواصيات واليات العمل المقترحة للعمل مع الطلبة وأولياء الامور معا لمواجهة اثار الانقسام البغيض.