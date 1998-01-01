" البابونج"... لعلاج الصداع بأنواعه

وكالات / سما /

"أعاني من الصداع الدائم..شكوي يعاني منها الكثيرون، ويقومون بتناول الأدوية المسكنة للتخلص من الشعور بهذا الألم، وفي بعض الأحيان دون وجود جدوي للعلاج، فلا مسكن يقوم بتسكين الألم ولا القيام بأي حركة تساهم في التخفيف.

ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الأعشاب الطبيعية هي أفضل الحلول للتخلص والقضاء علي الصداع، ومن أبرز ذلك البابونج، فهو من الأعشاب ذات الكفاءة العالية في التخلص والقضاء علي آلم الصداع، فلا تترد عزيزي القارئ إذا كنت تعاني من الصداع في تناول كوب من عشبه البابونج وستشاهد بنفسك الفرق.

ووفقا لما أشار إليه الموقع الطبي "healthline"، والذي أكد أن تناول كوب من مشروب أو عشبه البابونج يعالج الصداع بشكل فعال لأن يحتوي علي مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تسكين الألم وتقوية الجهاز العصبي للجسم، والشعور بالراحة النفسية.