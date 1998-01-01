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أبل تتخذ قرارا جريئا قبل طرح "آيفون" الجديد.. واستياء متوقع

السبت 04 أغسطس 2018 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تتخذ قرارا جريئا قبل طرح "آيفون" الجديد.. واستياء متوقع



وكالات / سما /

ذكرت تقارير تقنية، أن شركة "أبل" لن تكتفي بطرح هاتف "آيفون" المقبل من دون منفذ للسماعات، مثل سلفه، وإنما ستقدم على خطوة جديدة ستعد على الأرجح "أكثر إزعاجا" لكثير من المستخدمين.

وكانت "أبل" أزالت منفذ الصوت التقليدي في طرازات هاتفها الأشهر بدئا من "آيفون 7" الذي طرحته عام 2016، لكنها أتاحت للمستخدمين، من وقتها، ربط الهاتف بالسماعات التقليدية من خلال "محول" صغيره يمكن استخدامه في منفذ الشحن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن مستخدمي "آيفون" المقبل سيضطرون إلى التخلي عن سماعاتهم القديمة، أو أنهم سيضطرون لدفع ثمن "المحول"، الذي لن تقدمه الشركة الأميركية بشكل مجاني بعد الآن.

وتسعى "أبل" إلى الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات اللاسلكية من خلال استخدام سماعات "بلوتوث".

وبما أن المحول لن يكون مجانيا، فإن مستخدمي آيفون سيلجؤون إلى شرائه من الموقع الإلكتروني للشركة، في حال أرادوا الحفاظ على عادات الاستماع التقليدية.

ولقي قرار "أبل" بالاستغناء عن منفذ السماعات استياء عارما، إذ لم ينل الرضا في تقييمات الموقع كما يشتكي كثيرون من التغيير غير المرغوب فيه.

ويرتقب أن تعلن الشركة الأميركية، في سبتمبر المقبل، 3 هواتف "آيفون" أحدها بتكلفة منخفضة، في محاولة لاستمالة المزيد من الزبائن.

#أبل #ايفون

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