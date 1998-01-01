وداعا للتلفزيونات المملة.. سامسونغ تطلق "الحرباء"

وكالات / سما /

أعلنت شركة سامسونغ عن طرحها تلفزيون فائق الوضوح بتقنية QLED، يندمج مع الجدار، ليصبح غير مرئي، عندما يكون الجهاز مطفئا.

ووفق ما نشرت سامسونغ على حسابها في موقع "تويتر" ستقدم شاشة "QLED TV" تقنية تشبه الحرباء، حيث تغيّر اللون والنقش الخاص بها، وتعكس الألوان والأشكال المحيط بها عندما يكون التلفزيون في وضع الإغلاق، الأمر الذي يحقق "التميز الجمالي" في ديكور المنزل، ويتناسب مع ألوان الجدران والأثاث.

وشدد روبرت كينغ، نائب رئيس قسم الإلكترونيات الاستهلاكية لدى سامسونغ، على ريادة التكنولوجيا الجديدة، قائلا: "آن الأوان الوقت لأن نقول وداعا لشاشات التلفزيون النمطية والممللة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقا لسامسونغ يمكن التقاط صورة الجدار الخلفي، وبذلك تتعرف الشاشة على الصورة ثم تتكيف مع محيطها، كما يندمج التلفزيون المزود بتقنية 4K، مع الجدران البيضاء والمنقوشة، تاركا فقط الإطار الرقيق للغاية للشاشة مرئيا.

ويتمتع الجهاز الجديد أيضا بآلية ضبط وضع التلفزيون ليعرض معلومات مفيدة على مدار اليوم، مثل عناوين الأخبار وتقارير حركة المرور وتحديثات الطقس.

ولن يكون ثمن الشاشة رخيصا، حيث ستبدأ الأسعار بنحو 3600 دولار للشاشة قياس 55 بوصة، وقد يصل السعر إلى أكثر من 7200 دولار للشاشة قياس 75 بوصة.