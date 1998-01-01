مدربا فلسطين والعراق يؤكدان على أهمية اللقاء الودي

رام الله / سما /

أكد باسم قاسم المدير الفني للمنتخب العراقي على سعادة كافة أعضاء الوفد العراقي بالتواجد على أرض فلسطين، معتبراً أن لقاء السبت أكبر من مجرد مباراة كرة قدم بين الشقيقين العراقي والفلسطيني.

وأكد قاسم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الجمعة، في فندق "جراند بارك" بمدينة رام الله، قبيل اللقاء الودي التاريخي الذي سيجع الفدائي مع أسود الرافدين، في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت على ستاد الشهيد فيصل الحسيني بالرام، على إصرار المنتخب العراقي على القدوم إلى فلسطين، رغم كافة العراقيل التي وضعها الاحتلال، في طريقه، والتي أدت إلى تأخر وصوله، وتغيير البرنامج الذي كان معداً في السابق.

وأوضح الأسدي أن فلسطين كان سباقة في رفع الحظر عن الكرة العراقية، شاكراً اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على حفاوة الاستقبال الذي حظيت به البعثة العراقية، مشيراً إلى أن المنتخب الفلسطيني يملك لاعبين على مستوى عال، ويلعب كمجموعة متكاملة داخل أرضية الملعب.

وأشار المدير الفني للمنتخب العراقي إلى أن منتخب بلاده سيفتقد في مواجهة السبت لعدد من العناصر البارزة، بسبب التزاماتهم مع أنديتهم المحلية والدولية، مؤكداً إلى أن المنتخب العراقي سيدخل اللقاء بنية الانتصار، كون المباراة ستلعب دوراً في التصنيف الدولي.

أما قائد المنتخب العراقي مصطفى ناظم فقد قال:"إن المباراة ستكون أخوية، وهي دعم لأشقائنا الفلسطينيين الذين سبق وأن تواجدوا على أرض العراق، ونتشرف بدورنا اليوم باللعب على أرض فلسطين".

من جهته، رحب المدير الفني لمنتخبنا الوطني نور الدين ولد علي بالمنتخب العراقي، مشيراً إلى أن مواجهة العراق تأتي ضمن تحضيرات "الفدائي" لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2019 المقررة في الإمارات بداية العام القادم.

وأكد ولد علي أن الفدائي سيخوض مجموعة من المباريات الودية الأخرى خلال المرحلة القادمة مع مدارس مختلفة بناءً على برنامج تم تحضيره استعداداً للإستحقاق القاري الهام .

في حين، أكد عبد اللطيف البهداري مدافع وقائد منتخبنا الوطني، على جاهزية اللاعبين لخوض المباراة الودية أمام المنتخب العراق الشقيق، معتبراُ أن المنتخب العراقي يُعد من أعرق المنتخبات العربية والآسيوية، والذي سبق له وأن توج باللقب القاري عام 2007، متمنياً أن يتم تقديم مباراة كبيرة تليق بسمعة المنتخبين الشقيقين.

وسبق عقد المؤتمر الصحفي، عقد الإجتماع الفني الخاص باللقاء الذي تم خلاله التأكيد على كافة الترتيبات الفنية واللوجستية بما يتوافق مع كافة اللوائح والقوانين القارية والدولية.

من ناحية أخرى، خاض المنتخبان الفلسطيني والعراقي تدريبهما الرئيسي على ستاد الشهيد فيصل مساء الجمعة.

وكان المنتخب العراقي الشقيق قد وصل الى فلسطين قبل ظهر الجمعة، من أجل لقاء الفدائي ودياً السبت، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لما يتمتع به المنتخب العراقي من متابعة كبيرة في فلسطين، حيث ستكون أبواب الملعب مفتوحة أمام الجماهير التي سيكون دخولها مجانياً.

وسيقود مجريات هذا اللقاء الذي اعتمد دولياً وقارياً طاقم حكام من الاردن ، مكون من: مراد الزواهرة، أيمن عبيدات، عبد الرحمن عقل، محمد عرفة.