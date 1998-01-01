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الحارس غسان علي ينضم لأهلي قلقيلية

السبت 04 أغسطس 2018 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحارس غسان علي ينضم لأهلي قلقيلية



قلقيلية / سما /

ضمن التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2018/2019م ومن اجل خوض غمار دوري الدرجة الأولى " الاحتراف الجزئي" لكرة القدم ، أعلنت اللجنة الرياضية في نادي أهلي قلقيلية والمسؤولة عن تجهيز لاعبي فريق كرة القدم عن انضمام الحارس التلحمي غسان علي ابن بلدة واد النيص الى صفوف نادي أهلي قلقيلية.

وقال غسان جوابرة رئيس النادي الأهلي القلقيلي أن اللجنة الرياضية في النادي الأهلي وبمشاورة مدرب الفريق جمال جود الله قامت بالتوقيع مع اللاعب علي ، وأضاف بأن انضمام اللاعب الحارس غسان علي إلى صفوف الأهلي سيعزز من مكانة حراسة المرمى الأهلاوي في الدوري القادم مع زملائه هارون نزال وعلاء الدين جعيدي.

من ناحيته أبدى اللاعب غسان علي ارتياحه من الاتفاق الجديد مع النادي الأهلي القلقيلي احد ابرز أندية الشمال .

#غسان علي #الحارس

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