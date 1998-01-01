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هيجواين يوضح سبب انتقاله إلى ميلان وليس تشيلسي

السبت 04 أغسطس 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيجواين يوضح سبب انتقاله إلى ميلان وليس تشيلسي



وكالات / سما /

كشف النجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين عن السبب الذي جعله يفضل الانتقال إلى ميلان رغم تأكيد وسائل الإعلام على اهتمام تشيلسي بالحصول على خدماته لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

 

وانتقل هيجواين إلى ميلان بشكل رسمي يوم الخميس الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في نهاية الموسم، لينهي مسيرته مع يوفنتوس التي امتدت لموسمين.

وأكد هيجواين على أن تشيلسي لم يكن جدياً بالتعاقد معه بالقدر الذي أظهره ميلان، وهو السبب الرئيسي وراء تفضيله الانتقال إلى ملعب سان سيرو.

وقال البيبيتا في تصريحات لوسائل الإعلام “هذا المشروع يحفزني وأتمنى أن أكون عند الثقة التي وضعوها بي”.

وتابع “في تشيلسي، كان الشخص الوحيد الذي يريدني هو ماوريسيو ساري، لكن هنا الجميع يريدني، لقد جئت إلى نادٍ لديه تاريخ كبير”.

 

يذكر أن هيجواين خاض 105 مباريات مع يوفنتوس على مدار الموسمين وفي جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 55 هدف، بمعدل 0.53 في المباراة الواحدة.

#هيجواين #تشيلسي

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