فابريغاس يثير الشكوك حول لحاقه بانطلاقة الموسم

وكالات / سما /

تحوم الشكوك حول قدرة الإسباني سيسك فابريغاس لاعب وسط تشيلسي، على المشاركة مع فريقه في مباراته الأولى بالموسم الجديد 2018-2019، بعدما نشر صورة له بجانب عكازيه، ما يلمح لعدم تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرا.

وأكدت التقارير أن فابريغاس لن يتمكن من المشاركة في مباراة "البلوز" أمام مانشستر سيتي الأحد في كأس الدرع الخيرية، بسبب إصابته في الركبة.

وبحسب صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن صورة اللاعب بجانب العكاز تعني حاجته للتعافي فترة طويلة، ما يعني إمكانية غيابه عن انطلاقة الموسم.

ومن المقرر أن يبدأ "البلوز" مشواره في الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" بمواجهة هيدرسفيلد تاون يوم 11 أغسطس المقبل.