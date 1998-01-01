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رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع أرتورو فيدال

السبت 04 أغسطس 2018 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يتعاقد مع أرتورو فيدال



وكالات / سما /

توصل نادي برشلونة الإسباني وفريق بایرن میونخ الألماني إلى اتفاق بشأن انتقال أرتورو فیدال إلى الكامب نو لمدة ثلاثة مواسم، حيث من المتوقع أن يجري اللاعب التشيلي الفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر برشلونة بياناً رسمياً على موقعه الالكتروني، يؤكد فيه أن أرتورو فيدال أصبح لاعباً في صفوف البلاوجرانا لمدة 3 مواسم، دون الكشف عن التفاصيل المالية أو موعد وصول اللاعب إلى كتالونيا لإجراء الكشوفات الطبية.

وقال فيدال عقب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى برشلونة: “بفضل بايرن ميونخ وجميع المشجعين، لقد استمتعت حقاً بوقتي في ميونخ، أود أن أشكر النادي على إعطائي فرصة أخرى لمواجهة تحدٍ جديد في برشلونة”.

من جهته، قال كارل هاينز رومينيجيه: “أود أن أشكر أرتورو على السنوات الثلاث التي أمضاها معنا نيابه عن نادي بايرن ميونخ، لقد احتفلنا معه بنجاح كبير خلال هذه الفترة، وكان لأرتورو حصة كبيرة في ذلك، لقد كان دائماً في طليعة المباريات الهامة، لقد كنا دائماً قادرين على الاعتماد عليه”.

وكان أرتورو فيدال قد انتقل إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2015، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، ونجح في التتويج مع الفريق البافاري بثلاثة ألقاب متتالية في البوندسليجا.

#برشلونة #فيدال

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