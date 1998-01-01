وكيل كورتوا يؤكد رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد كريستوف هينروتاي وكيل أعمال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على رغبة موكله بالرحيل عن صفوف تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد، مشيراً إلى أنه أخبر إدارة النادي اللندني بذلك.

وبات كورتوا قريباً من التوقيع لريال مدريد بعد أن رفض تجديد عقده مع تشيلسي الذي سينتهي عقب نهاية الموسم القادم، وذلك بسبب رغبته بأن يكون قريباً من عائلته التي ما زالت تعيش في مدريد منذ أن كان يلعب في صفوف أتلتيكو على سبيل الإعارة.

ووقال هينروتاي في تصريحات لحصيفة ذا صن البريطانية “قرأت في كل مكان أن تشيلسي منح كورتوا حرية تحديد مصيره، لكنه أوضح للنادي أن أفضل خيار بالنسبة له هو الانتقال إلى ريال مدريد”.

وتابع “بالنسبة له إنه قرار مهم جداً لأنه يريد أن يكون قريباً من عائلته، وهناك عرضاً مناسباً لتشيلسي يمكن أن يقبله”.

وأنهى هينروتاي حديثه “البعض يقول أن كورتوا سيرحل من أجل الحصول على المال، نعم ربما يأخذ راتباً أعلى، لكنه رفض في السابق العديد من العروض المغرية أكثر مالياً”.