جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وكيل كورتوا يؤكد رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد

السبت 04 أغسطس 2018 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل كورتوا يؤكد رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

أكد كريستوف هينروتاي وكيل أعمال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على رغبة موكله بالرحيل عن صفوف تشيلسي والانتقال إلى ريال مدريد، مشيراً إلى أنه أخبر إدارة النادي اللندني بذلك.

وبات كورتوا قريباً من التوقيع لريال مدريد بعد أن رفض تجديد عقده مع تشيلسي الذي سينتهي عقب نهاية الموسم القادم، وذلك بسبب رغبته بأن يكون قريباً من عائلته التي ما زالت تعيش في مدريد منذ أن كان يلعب في صفوف أتلتيكو على سبيل الإعارة.

ووقال هينروتاي في تصريحات لحصيفة ذا صن البريطانية “قرأت في كل مكان أن تشيلسي منح كورتوا حرية تحديد مصيره، لكنه أوضح للنادي أن أفضل خيار بالنسبة له هو الانتقال إلى ريال مدريد”.

وتابع “بالنسبة له إنه قرار مهم جداً لأنه يريد أن يكون قريباً من عائلته، وهناك عرضاً مناسباً لتشيلسي يمكن أن يقبله”.

وأنهى هينروتاي حديثه “البعض يقول أن كورتوا سيرحل من أجل الحصول على المال، نعم ربما يأخذ راتباً أعلى، لكنه رفض في السابق العديد من العروض المغرية أكثر مالياً”.

#كورتوا #ريال مدريد

أخبار ذات صلة

thumb

وكيل أوتاميندي يؤكد رغبته بالانتقال للريال

كورتوا يُشجع ريال مدريد على طلب التعاقد معه

كورتوا مازال يريد الانتقال إلى ريال مدريد

سان جيرمان يجتمع مع كورتوا لخطفه من ريال مدريد

كورتوا يعلق على اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه

ريال مدريد يتعاقد مع تيبو كورتوا مقابل 35 مليون يورو

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية فجر اليوم

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

الأخبار الرئيسية

اتحاد موظفي الأونروا :اضراب مفتوح عن الطعام لعشرات العاملين بغزة

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

مستوطنات - ارشيف

مصادر فلسطينية : تجريف أراض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة