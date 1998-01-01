الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

رام الله / سما /

التقى وزير الأشغال العامه والاسكان د.مفيد الحساينة ونظيره الأردني يحيى الكسبي،اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة في جسر الملك حسين ورئيس الأمن العام ومسؤول الجمارك وعدد من المسؤولين، وذلك خلال زياره قام بها معالي الوزير ونظيره الأردني لمدينة الحجاج على الجانب الاردني، وذلك للاطلاع على أهم الانجازات في المدينة.

و أكد المسؤولين من الجانب الأردني على أن المدينة ستستقبل هذا العام حجاج دولة فلسطين من الضفه والقدس ومناطق عرب 1948 حيث أن هذه المدينة هي بتمويل من دولة فلسطين.

من جانبه الحساينة أشار الى ان هذا التمويل جاء لتشغيل إجراءات الحجاج والعمل على تحقيق الراحة المرجوة لحجاج بيت الله الحرام.

وشكر الحساينة الجانب الأردني على تفهمهم لمتطلبات الجانب الفلسطيني لتحقيق الراحة والابتعاد عن الإجراءات التي تسبب في تأخير الحجاج بسبب الأزمات حيث أن هذه المدينة ستعمل على الفصل التام بين المسافرين والحجاج.