جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحساينة ونظيره الأردني يتفقدان مدينة الحجاج على الجانب الأردني

السبت 04 أغسطس 2018 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى وزير الأشغال العامه والاسكان د.مفيد الحساينة ونظيره الأردني يحيى الكسبي،اليوم، مع رئيس جهاز المخابرات العامة في جسر الملك حسين ورئيس الأمن العام ومسؤول الجمارك وعدد من المسؤولين، وذلك خلال زياره قام بها معالي الوزير ونظيره الأردني لمدينة الحجاج على الجانب الاردني، وذلك للاطلاع على أهم الانجازات في المدينة.

 و أكد المسؤولين من الجانب الأردني على أن المدينة ستستقبل هذا العام حجاج دولة فلسطين من الضفه والقدس ومناطق عرب 1948 حيث أن هذه المدينة هي بتمويل من دولة فلسطين.

من جانبه الحساينة أشار الى ان هذا التمويل جاء لتشغيل إجراءات  الحجاج والعمل على تحقيق الراحة المرجوة لحجاج بيت الله الحرام.

وشكر الحساينة الجانب  الأردني على تفهمهم لمتطلبات الجانب الفلسطيني لتحقيق الراحة والابتعاد عن الإجراءات التي تسبب في تأخير الحجاج بسبب الأزمات حيث أن هذه المدينة ستعمل على الفصل التام بين المسافرين والحجاج.

#مفيد الحساينة #الحجاج

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس والملك عبدالله

الرئيس يجتمع مع العاهل الأردني

وزير الخارجية الاردني ناصر جودة - ارشيف

وزير الخارجية الأردني يصل رام الله الأربعاء القادم

الملك عبدالله وعباس

اتصال هاتفي بين الرئيس عبّاس والعاهل الأردني

رام الله : اتصال ثانٍ خلال 24 ساعة بين الرئيس والعاهل الأردني

رام الله : اتصال ثانٍ خلال 24 ساعة بين الرئيس والعاهل الأردني

العاهل الاردني والرئيس عباس

العاهل الأردني يغادر رام الله بعد محادثات مثمرة مع الرئيس عباس

العاهل الأردني

العاهل الأردني: “القضية الفلسطينية” ليست مسؤوليتنا وحدنا و”مصالحنا فوق كل الاعتبارات”

الأكثر قراءة اليوم

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية فجر اليوم

الاحتلال يستولي على سفينة الحرية ويقودها إلى ميناد "أسدود"

وزير كويتي سابق: المستوطنون متقدمون ويطورون فلسطين ويهاجم أبو عمار

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

مستوطنات - ارشيف

مصادر فلسطينية : تجريف أراض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها