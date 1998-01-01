بلدية البيرة تُنظِّم 5 مخيمات صيفية

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انطلق في مركز البيرة لتنمية الشباب والطفولة التابع لبلدية البيرة 5 مخيمات صيفية، الأول بعنوان "مخيم مشوار الفني"، والثاني حمل اسم "عبقرينو"، والثالث مخيم "مبدعون الإعلامي"، والرابع مخيم "فرح"، والخامس مخيم "اللغة الإنجليزية الصيفي".

وشارك في المخيمات 500 طالب وطالبة من عمر 6 سنوات حتى 16 سنة، من مدن البيرة ورام الله والقرى المجاورة وضواحي القدس.

وأشار عزّام إسماعيل، رئيس بلدية البيرة، إلى أنّ المجلس البلدي يولي أولوية كبيرة للبرامج الثقافية، ويتيح للأطفال والفتيان والشباب مساحة كبيرة للاستفادة من برامج الدائرة الثقافية، بما تقدّمه من فعاليات علمية وترفيهية ومهارية وإبداعية وفنية طوال العام، حيث استفاد من برامج الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقرب من 4000 مواطن.

من جانبه، بين عامر عوض الله، مدير الدائرة الثقافية، أن فعاليات المخيمات الصيفية لهذا العام تتنوع ما بين الفنون الجميلة، والأشغال اليدوية، والإعلام، والفضاء، والرياضة، والرحلات، والإسعافات الأولية، والمدير الصغير، والدفاع المدني، وتعليم اللغة الإنجليزية من خلال اللعب، والمهندس الصغير، وبستان الحكايات، ومختبر العلوم، والهندسة البيئية، والمسابقات الثقافية، والتنمية البشرية، والعديد من الفعاليات الممتعة والمفيدة.

وشارك في إدارة المخيمات العديد من المختصين والمتطوعين، وستتواصل الفعاليات حتى 20 آب من الشهر الجاري.