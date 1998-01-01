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السفير الهندي يبحث التعاون مع "العربية الامريكية"

السبت 04 أغسطس 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قام سفير دولة الهند لدى فلسطين "انيش راجان" بزيارة الى حرم الجامعة العربية الامريكية في رام الله، بهدف التعرف على الجامعة، والاطلاع على برامجها الأكاديمية في الماجستير والدكتوراة، وبحث التعاون المشترك بين الجانبين.

وكان في استقبال السفير الهندي، رئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور يوسف عصفور، والمستشار الأكاديمي لمجلس الإدارة الرئيس المؤسس للجامعة الدكتور وليد ديب، وممثل مكتب "ايرسمس" في فلسطين الدكتور نضال جيوسي، ومدير حرم الجامعة في رام الله محمد سباعنة.

وبحث الجانبين سبل التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات، والزيارات الطلابية مع الجامعات الهندية.

كما قام السفير بجولة في حرم الجامعة ومرافقها، واطلع على القاعات التدريسية والمختبرات العلمية، واستمع لشرح مفصل حول رسالة الجامعة ورؤيتها نحو الإرتقاء بمستوى التعليم العالي، من خلال تقديم برامج متميزة، وخلق شراكات دولية على المستوى الإقليمي والدولي.

بدوره، أعرب السفير "راجان" عن اعجابه بالجامعة العربية الامريكية ومستواها الأكاديمي المتميز، وسعيها للنهوض بمستوى التعليم العالي في فلسطين.

#السفير الهندي

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