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الاحتلال يشرع بتجريف أراض جنوب بيت لحم

السبت 04 أغسطس 2018 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

شرعت جرافات الاحتلال ، اليوم السبت، بتجريف أراض تقع بين مستوطنتي "عصيون" و"الون شيفوت" جنوب بيت لحم، لإقامة وحدات استيطانية جديدة.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بان جرافات الاحتلال جرفت مساحات من أراضي المواطنين في قرية ارطاس جنوبا، تنفيذا للمخطط الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال بإقامة (1700) وحدة استيطانية على مدار خمس سنوات قادمة.

يشار الى ان الاحتلال يشن هجمة شرسة على الأراضي الواقعة بمحاذاة مجمع مستوطنة "عصيون" كان اخرها قبل أشهر عندما تم اعدام (200) شجرة مثمرة، عدا عن منع سكان خربة "بيت اسكاريا" من التوسع العمراني.

#الاحتلال

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