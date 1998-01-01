جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل: فرض حراسة أمنية على المبادر لطرح قانون القومية بعد تهديدات

السبت 04 أغسطس 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: فرض حراسة أمنية على المبادر لطرح قانون القومية بعد تهديدات



القدس المحتلة / سما /

قررت السلطات الإسرائيلية وضع حراسة أمنية مشددة الى جانب عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم آفي ديختر، وهو المبادر لقانون "القومية" بعد هجمات غير مسبوقة عليه وتحريض واسع وصل الى حد وصفه بـ"النازي".

وكان حشد غاضب قد انهال عليه بالشتائم يوم أمس خلال مشاركته في ندوة في شمالي إسرائيل، حتى بدأ العديد منهم بإطلاق عبارات منها "خائن"، فيما شنّ نشطاء حملة عليه في مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه بالبعض بالـ"نازي"

وسيرافق رجلا أمن عضو الكنيست ديختر باستمرار على ضوء الهجمة عليه بسبب مبادرته لطرح قانون "القومية" الذي لاقى غضب الجماهير العربية في إسرائيل، فيما فشلت جهود الائتلاف الحكومي في تهدئة الدروز في إسرائيل الذين تفرض عليهم الخدمة العسكرية الإلزامية.

ويوم أمس، شارك ديختر في لقاء مع حشد من الطائفة الدرزية في إسرائيل، فقام أحد المبادرين للاحتجاجات في صفوف الطائفة الدرزية بنعت ديختر بـ"الخائن الحقير" مما أدى الى تأجيج الأجواء. وأضاف "عنصري، كلب، اذهب الى البيت"، فيما بدأ حشد بالصراخ "نازي". وقامت الشرطة باعتقال أحدهم فورا.

وعقّب ديختر قائلا إن "أمرا واحدا لن يمرّ بسلام، لن أسمح لأحد بأن يوصفني بالنازي" مشيرا الى أن عائلته كانت إحدى ضحايا النازيين.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يؤجل لقاءً مع إسرائيل بعد إقرار قانون شرعنة المستوطنات

100 متطرف يهودي يقتحمون باحات الاقصى وسط حراسة شرطة الاحتلال

حماس ترد على تهديدات الاحتلال بقصف غزة

بعد تهديدات القسام .. تأهب إسرائيلي قرب غزة خوفا من رد حماس

الجهاد الاسلامي - ارشيف

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

مسؤول أمني إسرائيلي: نتواجد في "نقطة حاسمة" في قضية غزة وأمام خيارين لا ثالث لهما

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة