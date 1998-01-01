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غزة: وفاة أكبر معمر في فلسطين عن عمر ناهز ١٣٥ عاما

السبت 04 أغسطس 2018 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة أكبر معمر في فلسطين عن عمر ناهز ١٣٥ عاما



غزة / سما /

توفي المعمر سالم خميس ابو ظاهر " ابو عطا " شيخ عشيرة ابو ظاهر من سكان جحر الديك بغزة عن عمر ناهز ١٣٥عاما.

وقال نجل المعمر ابو ظاهر ان والده من مواليد ١٨٨٥ وأنه يجيد القراء والكتابة حيت درس في كتاتيب الظاهرية في الخليل ما قبل النكبة .

وأضاف أن والده لديه ذاكرة قوية وكان يتذكر أحداثا جسام وقعت في فلسطين حتى انه كان يقرأ الشريط الاخباري ويقرأ القرأن باستمرار معتمدا على قوة نظره، مؤكدا أن ذاكرة والده تشبه ذاكرة إنسان في سن الشباب.

وأشار إلى أن السر في تعمير والده بعد الله نوعية الطعام حيت كان يتناول الثمر والعسل ويشرب حليب الابل وكان يبتعد عن الطعام المصنع واللحوم جميعها باستثناء بالإضافة إلى أنه كان باستمرار يصل رحمه. 

بدوره قال أحد أقارب المعمر صقر ابو ظاهر "ان المرحوم عمي كان يتمتع بصحة جيدة ودائم الحركة لحين قبل وفاته بساعتين حيت ان ذاكرته قوية جدا وكان يروي الحروب التي وقعت في فلسطين منذ الخلافة العثمانية والحقبة التركية في فلسطين مرورا بالحرب العالمية الأولى والثانية ونكبة شعبنا".

وأوضح زوج ابنته ان المرحوم كان طعامه من العسل والحليب والسمن البلدي وزيت الزيتون و قليلا من لحم الخروف والإكثار من الخضروات. 

وذكر قريبه ان ما كان يتمتع به المرحوم والذي زاد من عمره انه كان صبورا وحليما وهادئ المزاج صدره يتسع للجميع والاهم من ذلك أنه كان قاضيا عرفيا ورجل إصلاح و شيخ عشيرة ابو ظاهر في محافظات غزة ويحظى باحترام الجميع وله الفضل في حل الكثير من المشاكل والخلافات والدموم. 

وأشار إلى أن المعمر ابو عطا لديه من الأبناء والبنات والاحفاد ما يزيد عن ١٢٠ من زوجاته الأربعة.
 

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