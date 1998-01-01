مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية فجر اليوم

وكالات

صرح مصدر خدمات الطوارئ في منطقة كراسنويارسك الروسية، بأن طائرة مروحية من طراز "مي-8"، تحطمت فوق اراضي الإقليم، مما أسفر عن مصرع 18 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن 18 شخصا كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة. وقد لقي جميعهم حتفهم".

وأضاف المصدر، أن موظفي من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية. وأكد المصدر أن الطائرة تحطمت وهي تحلق وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط ومن ثم تحطمت واحترقت.

ولفت المصدر الانتباه إلى أن الطائرة سقطت في مكان خال من الناس "وتم العثور على المكان الذي سقطت فيه".

أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك، في بيان حقيقة الهبوط القاسي للطائرة العمودية من طراز "مي-8"، وحدث هذا الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت موسكو).