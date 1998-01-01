جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية فجر اليوم

السبت 04 أغسطس 2018 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع 18 شخصا في تحطم مروحية روسية فجر اليوم



وكالات

صرح مصدر خدمات الطوارئ في منطقة كراسنويارسك الروسية، بأن طائرة مروحية من طراز "مي-8"، تحطمت فوق اراضي الإقليم، مما أسفر عن مصرع 18 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، إن 18 شخصا كانوا على متن الطائرة، بما في ذلك أفراد الطاقم الثلاثة. وقد لقي جميعهم حتفهم".

وأضاف المصدر، أن موظفي من شركة "أنكور" كانوا على متن الطائرة المروحية. وأكد المصدر أن الطائرة تحطمت وهي تحلق وطارت 2 كيلومتر قبل السقوط  ومن ثم تحطمت واحترقت.

ولفت  المصدر الانتباه  إلى أن الطائرة سقطت في مكان خال من الناس "وتم العثور على المكان الذي سقطت فيه".

أكدت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كراسنويارسك، في بيان حقيقة الهبوط القاسي للطائرة العمودية من طراز "مي-8"، وحدث هذا الساعة 10:20 بالتوقيت المحلي (6:20 بتوقيت موسكو).

أخبار ذات صلة

تحطم مروحية للشرطة على متنها 12 شخصا على الأقل في شرق تركيا

تحطم مروحية للجيش الليبي ومقتل طاقمها

مقتل 32 شخصا في تحطم طائرة تركية فوق مساكن في قرغيزستان

طائرة روسية

سورية: تحطم طائرة روسية ومصرع ركابها الـ32

مقتل 81 شخصا في تحطم طائرة تقل فريقاً برازيلياً لكرة القدم

تحطم طائرة - أرشيفية

مصرع 16 من المشاة البحرية الأمريكية في حادث تحطم طائرة

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

والدة أسامة بن لادن تتحدث لأول مرة: هكذا كان ابني منذ طفولته وحتى وفاته

مسؤول أمني إسرائيلي: نتواجد في "نقطة حاسمة" في قضية غزة وأمام خيارين لا ثالث لهما

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

زيارة العارورى لغزة والدور الريادى المصرى د. عبير عبد الرحمن ثابت

عائلة شاؤول: "أي اتفاق مع غزة دون عودة المحتجزين لدى حماس عار على إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الكشف عن تفاصيل اتفاق التهدئة المرتقب بين اسرائيل وحماس

قيادات حماس

غزة: قيادة "حماس" تناقش "الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع" مع إسرائيل و"فتح"

استشهاد طفل متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة