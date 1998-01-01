الكشف عن خطة ادارة ترامب لانهاء قضية اللاجئين والقضاء على الأونروا "بصمت "

واشنطن / وكالات /

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الامريكية عن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لمستشاري البيت الابيض، التي دعا فيها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه إلى "بذل جهد صادق لعرقلة" وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين.





ووفقا للمجلة فقد حاول كوشنر التخلص بهدوء من وكالة الإغاثة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة التي وفرت الغذاء والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين لعقود، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي حصلت عليها الخارجية فيما بعد.وتأتي مبادرتة كوشنر وفقا للمجلة في إطار حملة أوسع نطاقا من جانب إدارة ترامب وحلفائها في الكونغرس لتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين في المنطقة وإخراج قضيتهم من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت المجلة عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين ان هناك فقرتان على الأقل تشق طريقهما من خلال الكونغرس لمعالجة هذه القضية.وكان كوشنر وفقا للمجلة مترددًا في التحدث علانية عن دوره في الجوانب الدبلوماسية في الشرق الأوسط، فيما كانت خطة السلام التي كان يعمل عليها مع مسؤولين أمريكيين آخرين لمدة 18 شهرًا واحدة من أكثر وثائق واشنطن احتفاظًا بها.





وكشفت المجلة ان موقف كوشنر من قضية اللاجئين وعداؤه تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كان واضحا في رسائل البريد الإلكتروني الداخلية التي كتبها كوشنر وآخرين في وقت سابق من هذا العام.



وكتب كوشنر عن الوكالة في واحدة من تلك الرسائل الإلكترونية بتاريخ 11 كانون الثاني / يناير وأرسلها للعديد من كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم مبعوث السلام في الشرق الأوسط ترامب، جيسون جرينبلات: "من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل الأونروا".





وكتب يقول ايضا وفقا للمجلة "هذه الوكالة تديم الوضع الراهن، وهي فاسدة، وغير فعالة ولا تساعد على السلام".





وقالت المجلة ان الولايات المتحدة ساعدت في تمويل الأونروا منذ تأسيسها في عام 1949 لتوفير الإغاثة للفلسطينيين النازحين من منازلهم بعد احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية واعتبرت الإدارات السابقة الوكالة بمثابة مساهم حاسم في الاستقرار في المنطقة.





واشارت المجلة الى ان العديد من مؤيدي إسرائيل في الولايات المتحدة يرون اليوم الأونروا كجزء من بنية تحتية دولية أبقت قضية اللاجئين بشكل مصطنع حية وألقت الآمال بين الفلسطينيين في المنفى بأنهم قد يعودون يوما ما إلى ديارهم - وهو احتمال تستبعده إسرائيل بشكل قاطع.







ويشير منتقدو الوكالة بشكل خاص إلى سياستها في منح وضع اللاجئ ليس فقط لأولئك الذين فروا من فلسطين منذ 70 عامًا، بل إلى أحفادهم أيضًا ، وهو ما يرفع عدد اللاجئين إلى حوالي 5 ملايين شخص، يعيش ثلثهم تقريبًا في المخيمات في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة.





وقالت المجلة ان محاولة إبعاد الأونروا، تبدو ان إدارة ترامب مستعدة لإعادة صياغة شروط قضية اللاجئين الفلسطينيين لصالح إسرائيل - كما فعلت في قضية رئيسية أخرى في ديسمبر ، عندما اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.





واضافت المجلة ان في نفس البريد الإلكتروني في يناير ، كتب كوشنر: "لا يمكن أن يكون هدفنا الحفاظ على استقرار الأمور كما هي. ... أحيانًا يكون عليك المخاطرة الإستراتيجية لكسر الأشياء للوصول إلى هناك. "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير التعليم نفتالي بينيت في القدس في 30 أغسطس / آب 2016. (عبير سلطان / وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي إيماجز) الكنيست الإسرائيلي يناقش الديمقراطية في حد ذاتهقانون جديد أمام البرلمان الإسرائيلي من شأنه أن يقلل من اللغة العربية كلغة رسمية - ويقوض المساواة.





وأثار كوشنر قضية اللاجئين مع المسؤولين في الأردن خلال زيارة للمنطقة في يونيو ، جنبا إلى جنب مع الممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات. ووفقاً لمسؤولين فلسطينيين ، فقد ضغط على الأردن لتجريد أكثر من مليوني فلسطيني مسجلين من صفة لاجئهم حتى لا تعود الأونروا بحاجة إلى العمل هناك.





وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقا للمجلة ان كوشنير قال " يجب أن تتم عملية إعادة التوطين في الدول المضيفة ويمكن لهذه الحكومات أن تؤدي المهمة التي تقوم بها الأونروا".





وقالت إن إدارة ترامب تريد من دول الخليج العربية الغنية أن تغطي التكاليف التي قد تتكبدها الأردن في هذه العملية.





واشارت عشراوي "إنهم يريدون أن يتخذوا قرارا خطيرا حقا وغير مسؤول وستعاني المنطقة كلها".



وقال صائب عريقات ، كبير المفاوضين الفلسطينيين ، للصحفيين في يونيو / حزيران إن وفد كوشنر قال إنه مستعد لوقف تمويل الأونروا كلية وبدلا من ذلك ، توجيه الأموال - 300 مليون دولار سنوياً - إلى الأردن والبلدان الأخرى التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين.



وقال "كل هذا يهدف في الواقع إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".





ورفض البيت الأبيض التعليق على سجل هذه القصة، وقال مسؤول كبير في السلطة التنفيذية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة "تخضع لتقييم متكرر ومناقشات داخلية. ستعلن الإدارة سياستها في الوقت المناسب".





ووفقا للمجلة لم يرد المسؤولون الأردنيون في نيويورك وواشنطن على أسئلة حول المبادرة.





واضافت ان كوشنر ونيكي هالي، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اقترحا إنهاء تمويل الأونروا في يناير. لكن وزارة الخارجية والبنتاغون ومجتمع المخابرات الأمريكية عارضوا هذه الفكرة، خوفًا من أن بإمكانها إثارة العنف في المنطقة.





وفي الأسبوع التالي ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة انها ستخفض أول دفعة تبلغ 125 مليون دولار من مدفوعاتها السنوية إلى الأونروا بأكثر من النصف ، إلى 60 مليون دولار.





وقالت المجلة ان كوشنر في نفس البريد الإلكتروني كتب "لقد كانت الأونروا تهددنا منذ ستة أشهر بأنهم إذا لم يحصلوا على شيك فإنهم سيغلقون المدارس. "لم يحدث شيء" ،





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت في ذلك الوقت إن الولايات المتحدة لا تنوي التخلص من التمويل للاجئين الفلسطينيين، وأن الأمر استغرق بعض الوقت لاستكشاف طرق لإصلاح الأونروا ولإقناع الدول الأخرى بمساعدة واشنطن على تحمل العبء المالي لمساعدة الفلسطينيين.





وقالت المجلة ان في اليوم التالي لهذا التصريح، أرسلت فيكتوريا كواتس، وهي كبيرة مستشاري غرينبلات، رسالة إلكترونية إلى موظفي الأمن القومي بالبيت الأبيض تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس طريقة للقضاء على وكالة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.





وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين وفقا للمجلة انه في الوقت الذي يأتي فيه ميثاقها مرة أخرى في عام 2019."ينبغي للأونروا أن تضع خطة للتخلص من نفسها وأن تصبح جزءاً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.





وأشارت إلى أن هذا الاقتراح كان من الافكار التي تم تقديمها فيما تضمنت أفكارا أخرى كالطلب من وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة العمل على ميزانية شهرية مقابل ووضع "خطة لإزالة مايسمى بمعاداة السامية من المواد التعليمية".





وقال إلدر ستروماير، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن للمجلة: "نعتقد أن الأونروا بحاجة إلى أن تنتقل من العالم لأنها منظمة تدافع سياسياً ضد إسرائيل وتديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين".وقال ستروماير إن الفلسطينيين هم السكان الوحيدون القادرون على نقل وضع لاجئهم عبر الأجيال.وفي تقرير داخلي من عام 2015، أشارت وزارة الخارجية إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "تعترف بأحفاد اللاجئين كلاجئين لأغراض عملياتهم".

وقال التقرير، الذي رفعت عنه السرية مؤخراً ، إن أحفاد الأفغان والبوتانيين والبورميين إن اللاجئين الصوماليين والتابيين معترف بهم من قبل الأمم المتحدة كلاجئين أنفسهم.ومن أصل ما يقرب من 700000 لاجئ فلسطيني أصلي، ما زال عدد قليل من عشرات الآلاف على قيد الحياة، حسب التقديرات.



كما أن الضغط من أجل حرمان معظم اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على مكانة يكتسب زخماً في الكونغرس.



وفي الأسبوع الماضي ، قدم النائب الامريكي دوج لامبورن، وهو جمهوري من ولاية كولورادو، مشروع قانون من شأنه أن يحد الولايات المتحدة لمساعدة اللاجئين الأصليين فقط فيما سيتم توجيه معظم المدخرات في مساهمات الأمم المتحدة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة التنمية الدولية الرئيسية في الولايات المتحدة، الا ان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مقيدة حالياً بقانون قوة تايلور الذي يقيد تقديم المساعدات الإنسانية للسلطة الفلسطينية إلى أن تنتهي سياسة تقديم المساعدات لأسر الشهداء والاسرى.



وقال أحد مساعدي الكونغرس المطلعين على التشريع وفقا للمجلة إن نيته لا تهدف إلى تمويل الأونروا ، بل تعيد توجيه المساعدات إلى الأحفاد من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



وقال المساعد: "يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون على المساعدات، لكن من خلال القنوات الإنسانية وبرامج المساعدات المحددة بشكل ملائم".



وبالمثل، قام السناتور جيمس لنكفورد، بحسب المجلة بصياغة تشريع يعيد توجيه التمويل الأمريكي بعيداً عن الأونروا والوكالات المحلية والدولية الأخرى.



ويتطلب مشروع القانون، الذي لم يتم تقديمه رسميا بعد، أن تصدق وزيرة الخارجية الأمريكية بحلول عام 2020 على أن الأمم المتحدة قد أنهت اعترافها بالنازحين الفلسطينيين كلاجئين.



وتنص مسودة القانون على انه "يجب على الأمم المتحدة تقديم المساعدة للفلسطينيين بطريقة توضح أن الأمم المتحدة لا تعترف بالغالبية العظمى من الفلسطينيين المسجلين حالياً من قبل الأونروا كلاجئين يستحقون وضع اللاجئ".



وقد أكدت إدارات الولايات المتحدة السابقة أن الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يتم استيعابها في نهاية المطاف في دولة فلسطينية جديدة أو تتجنس في الدول التي استضافتها لأجيال، لكن من المتوقع الاتفاق على مصير قضية اللاجئين كجزء من اتفاقية سلام شاملة أسفرت عن إقامة دولة فلسطينية.



وقالت لارا فريدمان، رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط: "من الواضح جداً أن الهدف الرئيسي هنا هو القضاء على اللاجئين الفلسطينيين كقضية من خلال تعريفهم خارج الوجود".



واضافت "هذا لن يجعل السلام أسهل. سيجعل الأمر أكثر صعوبة. "

