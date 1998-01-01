الاحتلال يستولي على سفينة الحرية ويقودها إلى ميناد "أسدود"

غزة / سما /

أكدت مصادر متطابقة، اليوم السبت، أن البحرية الإسرائيلية استولت وسيطرت على سفينة الحرية التي تقل متضامنين أجانب، وذلك قبل وصولها إلى قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي، إن "الاتصال مع السفينة المتجهة إلى غزة انقطع خلال الساعات الأولى من فجر اليوم".

وتوقع بيراوي أن تكون البحرية الإسرائيلية قد سيطرت عليها في المياه الدولية على بعد أقل من 40 ميلا بحريا عن غزة.

بدورها أكدت مصادر من هيئة كسر الحصار بغزة تلك الأنباء وقالت إنه تم اقتياد السفينة ومن عليها إلى ميناء أسدود.

وكان على متن السفينة 12 متضامنا من 5 دول، بينهم بريطانيون، هما طاقم فضائية "برس تي في"، وكذلك كمية رمزية من المساعدات الطبية.

وهذه هي السفينة الثانية من ضمن أسطول الحرية الخامس التي يقدم الاحتلال على السيطرة عليها خلال أيام ويمنع وصولها إلى غزة.