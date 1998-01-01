قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

القدس المحتلة / سما /

- ذكرت قناة (ريشت كان) العبرية، اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابنيت) سيدرس يوم الأحد القادم الخطة التي قدمها نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومصر بشأن الهدنة مع (حماس).

واوضحت القناة، إن بعض الوزراء يرون أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يحاول ربط قضية الجنود الأسرى بإعادة تأهيل غزة، غير ان هؤلاء الوزراء يرون أنه لا حاجة لربط القضيتين مع بعضهما البعض.

ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار قوله أن الكثير من الوزراء والجهات الأمنية يرون أنه لا يمكن التوصل لاتفاق طويل المدى بدون حل قضية الجنود.

وقال وزير في الكابنيت للقناة "أي شخص لا يريد القيام بإعادة تأهيل غزة يستخدم قضية الجنود المفقودين كأداة لإفشال أي تقدم".

وتطرقت القناة إلى تصريحات ليبرمان التي قال فيها يوم الخميس أنه لا يمكن إعادة تأهيل غزة بدون عودة الجنود.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة العبرية العاشرة، إن الخطة المصرية تتضمن الشروع فورا في مفاوضات لانجاز صفقة لتبادل الأسرى، وأنه لا يمكن الدخول في هدنة طويلة بدون حل قضية الجنود.

وأضاف "في الأيام المقبلة سنعرف فيما إذا كنا ذاهبين إلى ترتيبات واضحة أو تصعيد عسكري، وكل ذلك سيتحدد وفق نتائج التحرك المصري".