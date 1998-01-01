جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

الجمعة 03 أغسطس 2018 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها



القدس المحتلة / سما /

- ذكرت قناة (ريشت كان) العبرية، اليوم الجمعة، أن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر (الكابنيت) سيدرس يوم الأحد القادم الخطة التي قدمها نيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومصر بشأن الهدنة مع (حماس).

واوضحت القناة، إن بعض الوزراء يرون أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يحاول ربط قضية الجنود الأسرى بإعادة تأهيل غزة، غير ان هؤلاء الوزراء يرون أنه لا حاجة لربط القضيتين مع بعضهما البعض.

ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار قوله أن الكثير من الوزراء والجهات الأمنية يرون أنه لا يمكن التوصل لاتفاق طويل المدى بدون حل قضية الجنود.

وقال وزير في الكابنيت للقناة "أي شخص لا يريد القيام بإعادة تأهيل غزة يستخدم قضية الجنود المفقودين كأداة لإفشال أي تقدم".

وتطرقت القناة إلى تصريحات ليبرمان التي قال فيها يوم الخميس أنه لا يمكن إعادة تأهيل غزة بدون عودة الجنود.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي للقناة العبرية العاشرة، إن الخطة المصرية تتضمن الشروع فورا في مفاوضات لانجاز صفقة لتبادل الأسرى، وأنه لا يمكن الدخول في هدنة طويلة بدون حل قضية الجنود.

وأضاف "في الأيام المقبلة سنعرف فيما إذا كنا ذاهبين إلى ترتيبات واضحة أو تصعيد عسكري، وكل ذلك سيتحدد وفق نتائج التحرك المصري".

#الكابينت #غزة #حصار #تهدئة

أخبار ذات صلة

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة

الكابنيت

كشف تفاصيل قرارات "الكابنيت" الإسرائيلي بشأن غزة

حماس- الجهاد- ارشيف

الجهاد وحماس تدينان تصريحات ميلادينوف بشأن وصف بيانات المقاومة " بالمتهورة"

مردخاي و الحمد الله

قناة عبرية تكشف: "مردخاي" التقي "الحمد الله" في رام الله وهذا ما تم مناقشته

ترامب وابو مازن

قناة عبرية تزعم: لماذا صرخ الرئيس الامريكي في وجه "ابو مازن " ببيت لحم ؟

خريطة

"الكابنيت" يناقش اليوم خطة لبناء سلسلة جدران حول مدن بالضفة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف: الوضع بغزة يسير لانفراجة والأيام القادمة حاسمة وهذه اهم التفاصيل ..

مسؤول أمني إسرائيلي: نتواجد في "نقطة حاسمة" في قضية غزة وأمام خيارين لا ثالث لهما

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

لهذه الأسباب.. تأجيل الإعلان عن صفقة القرن حتى نهاية العام الجاري

جيش الاحتلال يخشى قناص غزة خلال مسيرات اليوم

لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي

اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

ميناء غزة

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

الراحل الكبير "القطان": الذين وافقوا على اوسلو غير مطلعين على العالم ولا يعرفون تفكيره

قصف غزة -ارشيفية

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

غزة -ارشيفية

الاعلام العبري يكشف: الوضع بغزة يسير لانفراجة والأيام القادمة حاسمة وهذه اهم التفاصيل ..