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صحيفة عبرية: احتمالات التصعيد بين إسرائيل وغزة أكبر من التهدئة

الجمعة 03 أغسطس 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: احتمالات التصعيد بين إسرائيل وغزة أكبر من التهدئة



القدس/سما/

رجحت صحيفة معاريف العبرية اليوم الجمعة أن فرص التصعيد العسكري بين "إسرائيل" و قطاع غزة أكبر من فرصة التوصل إلى تهدئة مع حركة  "حماس"، التي " تتصرف تدير اتصالات بتوجه متعال وتفرض شروطها" .

 وقالت الصحيفة  في تقريرٍ لها " إن الهوة بين مواقف حماس وإسرائيل كبيرة جدا، وذلك يعزز فرص التصعيد العسكري ، في حين تتضاءل فرصة التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

وتابعت " هذه التقديرات تأتي على الرغم من محاولات الأيام الأخيرة للتوصل إلى تهدئة، تقوم بها مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف.

وتدعي الصحيفة، نقلاً عن الجهات الأمنية، أن "حماس" تدير الاتصالات بتوجهٍ متعالٍ، وتفرض شروطاً في عدد من القضايا لا يمكن التوصل إلى حل بشأنها.

ولفتت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لحكومة الاحتلال سيعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل، للبت في ملفات المفاوضات والاتصالات الجارية مع "حماس"، وبشأن تحسين الأوضاع في قطاع غزة.

#احتلال #تصعيد #تهدئة

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