جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحر: مسيرات العودة حققت وحدة الدم والمصير

الجمعة 03 أغسطس 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

قال د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن مسيرات العودة الكبرى حققت وحدة الدم والمصير المشترك، بين غزة والضفة وجميع مناطق التواجد الفلسطيني.

وأكد د. بحر خلال مشاركته مع قيادي من حركة حماس في الخارج في مخيمات العودة شرق جباليا أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بفك الحصار عن شعبنا، مثمنا الدور الكبير للمقاومة الفلسطينية التي حمت تلك المسيرات وشكلت درع واقي لها ورسمت استراتيجية الردع.

وثمن حراك شعبنا في الضفة الغربية المساند لأهنا في القطاع والذي يؤكد وحدة الدم والمصير، معتبرا أن هذه الجمعة تأتي وفاء لدماء الشهيد محمد دار يوسف ، كما حيا صمود أهلنا في الخان الأحمر في وجه الة القمع الصهيونية.

واعتبر إجراءات الأونروا وتقليص خدماتها في قطاع غزة يأتي تماهيا مع إجراءات الاحتلال في حصار غزة، وهي بذلك تشكون شريك للاحتلال في حصار القطاع، محذرا من أن المس بحقوق اللاجئين سيفجر انتفاضة جديدة في وجه الاحتلال والمتآمرين معه.

وشدد على أن شعبنا سيقاوم كافة الإجراءات المحلية والدولية والعقوبات المفروضة على قطاع غزة، حتى النصر والتحرير، ولن يستسلم بصمود أبنائنا وعزيمتهم في الإرادة والتحدي وصولا لحياة كريمة في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

#احد بحر #مسيرات العودة

أخبار ذات صلة

مسيرات العودة

الحية : مسيرات العودة غدا سلمية و تهديدات الاحتلال لن تخيفنا

الزهار- ارشيف

الزهار: لا تفاهمات مع الاحتلال بوساطة مصر لوقف مسيرات العودة

شهيد متأثرا باصابته قبل اسبوعين خلال مسيرات العودة في غزة

غرينبلانت يقدم عرضا جديدا لحماس لوقف مسيرات العودة

مسيرة العودة -ارشيف

الاحتلال الاسرائيلي : قوانين حقوق الإنسان لا تسري على مسيرات العودة

مسيرات - ارشيف

شهيدان متأثران بجراح أصيبا بها خلال مسيرات العودة في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يكشف: الوضع بغزة يسير لانفراجة والأيام القادمة حاسمة وهذه اهم التفاصيل ..

مسؤول أمني إسرائيلي: نتواجد في "نقطة حاسمة" في قضية غزة وأمام خيارين لا ثالث لهما

بالاسماء .. قرار رئاسي بتشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين

لهذه الأسباب.. تأجيل الإعلان عن صفقة القرن حتى نهاية العام الجاري

جيش الاحتلال يخشى قناص غزة خلال مسيرات اليوم

لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي

اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة

الأخبار الرئيسية

الكابينت الاسرائيلي - ارشيف

قناة عبرية : "الكابنيت" سيدرس خطة ميلادينوف ومصر بشأن غزه وليبرمان يحاول عرقلتها

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة اكثر من 230 مواطنا برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

ميناء غزة

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

الراحل الكبير "القطان": الذين وافقوا على اوسلو غير مطلعين على العالم ولا يعرفون تفكيره

قصف غزة -ارشيفية

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا