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"الخطوط الفلسطينية" تنهي استعداداتها لاستقبال حجاج قطاع غزة

الجمعة 03 أغسطس 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخطوط الفلسطينية" تنهي استعداداتها لاستقبال حجاج قطاع غزة



غزة/سما/

أعلن مدير عام الخطوط الفلسطينية كابتن عارف حمدان، انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج قطاع غزة للعام الحالي، فجر يوم الأحد المقبل.

وقال الكابتن حمدان،  اليوم الجمعة، إن هناك تعليمات واضحة من وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، ببذل كل الجهود لتسهيل سفر حجاج المحافظات الجنوبية وتقديم كافة سبل العون والمساعدة لهم.

وأضاف: "هناك اتفاق مع شركة مصر للطيران وهي الناقل الرسمي لجمهورية مصر العربية على تسيير 12 رحلة لنقل حجاج قطاع غزة في الذهاب والعودة من الأراضي الحجازية بطائرات إيرباص وبوينغ بسعة 266 - 300 حاج، بإجمالي 800 حاج وحاجة يوميا.

وقالإن أول رحلة ستقلع فجر الأحد المقبل، تليها رحلتان، مشيرا إلى أن الحجاج سيغادرون تباعا من معبر رفح بوقت معين لكي يستطيعوا إنهاء كافة إجراءات المغادرة، والتوجه بالحافلات إلى الصالة الموسمية في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح كابتن حمدان أن العدد الكلي للحجاج الغزيين لهذا العام 3300 حاج وحاجة يشمل 65 حاجا من الجالية الفلسطينية المقيمة في مصر، مؤكدا وجود طاقمين من سفارة فلسطين في القاهرة، وآخر من الخطوط الفلسطينية، يتواجدون في معبر رفح لخدمة الحجاج وتسهيل سفرهم برا إلى القاهرة، كما يتواجد مندوب من سفارة فلسطين بالقاهرة في كل حافلة لخدمة الحجاج.

وتابع أن الخطوط الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة خصصتا طاقمين لاستقبال الحجاج في الصالة الموسمية في مطار القاهرة، لمساعدتهم في الانتهاء من ختم جوازاتهم لدى الجهات الأمنية، والتأكد من تأمين أمتعتهم وصعودهم إلى الطائرة التي ستقلهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وأشاد الكابتن حمدان بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الفلسطينيين، خاصة شركة "مصر للطيران" وما تقوم به الأجهزة الأمنية سواء في معبر رفح أو في مطار القاهرة من تعاون وثيق للحفاظ على أمن الحجاج من معبر رفح البري ووصولهم إلى مطار القاهرة الدولي.

#حجاج #غزة #سفر #السعودية

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