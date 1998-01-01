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الشرطة : ضبط معمل لتزوير الاوراق الرسمية والهويات برام الله

الجمعة 03 أغسطس 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة : ضبط معمل لتزوير الاوراق الرسمية والهويات برام الله



رام الله / سما/

 ضبطت شرطة رام الله والبيرة اليوم الجمعة معملا لتزويرالاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات الفيزا اثناء تفتيش منزل في مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة في احد المنازل بمدينة رام الله على الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة وتوجهت قوة للمنزل واثناء عملية التفتيش ضبطت كمية من المواد المخدرة كما ضبطت معملا لتزويرالاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات الفيزا وأحبار وطابعات تستخدم للتزوير وبعض الاوراق والبطاقات المزورة.

واضاف ارزيقات بانه تم القاء القبض على صاحب المنزل وبفحص بطاقة هويته تبين بانه يحمل بطاقة هوية امريكية مزورة وباسم غير اسمه الحقيقي تم توقيفه والتحرز على المواد واحالتها لادارة المباحث العامة لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.

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