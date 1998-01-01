ضبط معمل لتزوير الاوراق الرسمية والهويات و"الفيزا كرت" برام الله

ضبطت شرطة رام الله والبيرة اليوم الجمعة، معملا لتزوير الاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات "الفيزا كرت" اثناء تفتيش منزل في مدينة رام الله .

وقال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بان معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة في احد المنازل بمدينة رام الله وعلى الفور تم استصدار اذن تفتيش من النيابة العامة، وتوجهت قوة للمنزل واثناء عملية التفتيش ضبطت كمية من المواد المخدرة، كما ضبطت معملا لتزوير الاوراق الرسمية وبطاقات الهوية الشخصية وبطاقات "الفيزا كرت" وأحبار وطابعات تستخدم للتزوير وبعض الاوراق والبطاقات المزورة .

واضاف ارزيقات، بانه تم القاء القبض على صاحب المنزل وبفحص بطاقة هويته تبين بانه يحمل بطاقة هوية اميركية مزورة وباسم غير اسمه الحقيقي، وقد تم توقيفه والتحرز على المواد واحالتها لإدارة المباحث العامة وتوقيف الشخص لحين استكمال الاجراءات واحالته للنيابة العامة.