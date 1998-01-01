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الرشق: سلاحنا الحقيقي هو الشعب الفلسطيني

الجمعة 03 أغسطس 2018 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرشق: سلاحنا الحقيقي هو الشعب الفلسطيني



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج عزت الرشق: "إن الحركة ستدافع عن أبناء شعبنا في قطاع غزة مهما كلفها ذلك من ثمن، فسلاحنا الحقيقي هو الشعب الفلسطيني والإرادة التي يمتلكها وليست السلاح والانفاق فقط".

وأضاف الرشق خلال كلمة له أمام الجماهير المنتفضة في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة: "نحن حريصون كل الحرص على تجنيب شعبنا الحروب، ومقاومتنا يدها على الزناد"، مؤكداً أن الدم الفلسطيني الذي سقط في مسيرات العودة وفي القدس والضفة يدلل على وحدة الضفة وغزة والقدس والداخل والشتات".

وفيما يتعلق بملف المصالحة قال الرشق: "شعبنا يصر على انجاز الوحدة على قاعدة الشراكة الوطنية، فكلنا نريد تحمل أعباء الوطن والمصالحة لا تعني استبدال طرف مكان طرف".

شارك أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج كافة لأول مرة، في مسيرات العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة شرق قطاع غزة مساء اليوم الجمعة.

#الرق #حماس #مقاومة #فلسطين. #احتلال #القدس

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