حسام بدران خلال مشاركته بمسيرات العودة : نريد كسر الحصار عن غزة للأبد

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، مساء اليوم الجمعة، نريد كسر الحصار عن شعبنا مرة واحدة وللأبد وسندفع كل التضحيات من أجل هذا الهدف وسنقيم وحدة وطنية لذلك وحراكًا سياسيًا مع كل الأطراف، ومع كل مكونات شعبنا الفلسطيني.

وخاطب بدران المشاركين بمسيرة العودة وأهل غزة قائلاً: معاناتكم وصبركم وصمودكم أمانة لدى قيادة حماس والفصائل وسنتحرك من أجلكم.

واضاف " فلسطين التي نعرفها من البحر إلى النهر غير منقوصة شبرًا واحدًا"، مؤكداً أن الفلسطينينيين لن يستسلموا أبدًا ولن يرفعوا الراية البيضاء.

ونوه بدران إلى أنه لا فرق بين قوة وبسالة شعبنا في غزة عن الضفة، مؤكداً أننا سندفع كل ما يلزم من تضحيات في الدفاع عن شعبنا.