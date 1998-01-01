جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة العشرات مع بدء فعاليات الجمعة الـ19 من مسيرة العودة

الجمعة 03 أغسطس 2018 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة العشرات مع بدء فعاليات الجمعة الـ19 من مسيرة العودة



غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم، في اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ19 من مسيرة العودة، والتي تأتي تحت اسم "الوفاء لشهداء القدس".

وأفادت مصادر طبية إصابة 5 مواطنين، جراء اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين قبالة خيام العودة شرق قطاع غزة.

وتوافد إلى مخيمات العودة شرق القطاع عشرات المواطنين للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء القدس"، في حين استهدفتهم قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والرصاص الحي.

كما أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في محاولة لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال.

هذا ويواصل الشبان إرسال بالوناتهم الحارقة إلى البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة، حيث أفاد الإعلام العبري بأن 15 حريقا اندلعت في غلاف غزة.

#اصابات #مواطنين #غزة

أخبار ذات صلة

مواجهات غزة

صور: شهيد و 969 اصابة في قمع فعاليات الجمعة الثالثة لمسيرة العودة

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب متأثرا بإصابته بقنبلة غاز الجمعة الفائتة في مسيرة العودة

اضراب- ارشيف

صور .. الإضراب يعم قطاع غزة للمشاركة في مسيرة مليونية العودة

حدود غزة -ارشيفية

الصحة: 51% من إصابات مسيرة العودة برصاص حي ومتفجر

أبو مرزوق

أبو مرزوق: مسؤولون غربيون طالبونا بإيقاف مسيرة العودة

الأمن الداخلي يصدر تعليمات للمشاركين في مسيرة العودة

الأكثر قراءة اليوم

وصول وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري إلى غزة

الاتحاد الاوروبي يعلن عن تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة

هارتس: 61 مليون $ لاجهزة امن السلطة لمواصلة التنسيق الامني مع اسرائيل

إسرائيل تسمح بإدخال معدات لإقامة محطة تحلية المياه في غزة

حماس: إقالة الرئيس عباس لقراقع اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم

لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي

اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة

الأخبار الرئيسية

ميناء غزة

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

الراحل الكبير "القطان": الذين وافقوا على اوسلو غير مطلعين على العالم ولا يعرفون تفكيره

قصف غزة -ارشيفية

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

غزة -ارشيفية

الاعلام العبري يكشف: الوضع بغزة يسير لانفراجة والأيام القادمة حاسمة وهذه اهم التفاصيل ..

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات لـ "جمعة الوفاء لشهيد كوبر" ضمن مسيرات العودة