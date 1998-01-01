اصابة العشرات مع بدء فعاليات الجمعة الـ19 من مسيرة العودة

غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، عصر اليوم، في اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في الجمعة الـ19 من مسيرة العودة، والتي تأتي تحت اسم "الوفاء لشهداء القدس".

وأفادت مصادر طبية إصابة 5 مواطنين، جراء اعتداء الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين قبالة خيام العودة شرق قطاع غزة.

وتوافد إلى مخيمات العودة شرق القطاع عشرات المواطنين للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء القدس"، في حين استهدفتهم قوات الاحتلال بالقنابل الغازية والرصاص الحي.

كما أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية في محاولة لحجب الرؤية عن قناصة الاحتلال.

هذا ويواصل الشبان إرسال بالوناتهم الحارقة إلى البلدات الإسرائيلية شرق قطاع غزة، حيث أفاد الإعلام العبري بأن 15 حريقا اندلعت في غلاف غزة.