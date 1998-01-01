جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بيراوي: سفينة "حرية" على بعد 60 ميل بحري من غزة ونحذر من الاعتداء عليها

الجمعة 03 أغسطس 2018 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



لندن / سما /

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن السفينة "حرية" السويدية وهي ثاني سفينة ضمن (سفن كسر الحصار الثلاثة عن غزة 2018) عل بعد ٦٠ ميل بحري من القطاع.

وأكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة حق المتضامنين والسفن بالوصول إلى غزة.

وحذر بيراوي من تعرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة النشطاء الاثني عشر على متنها، كما حدث مع سفينة "عودة" حيث تم الاستيلاء عليها قبل عدة أيام في المياه الدولية، والاعتداء علي المتضامنين الدوليين.

وحمل بيراوي الاحتلال المسؤولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة "حرية".

وتحمل السفينة "حرية" على متنها ١٢ ناشطا دولياً أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية برس تي في اللندنية.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قيام السلطات الإسرائيلية بترحيل جميع المتضامنين الدوليين المشاركين في سفينة "العودة" لكسر الحصار عن غزة وعددهم ٢٢ ناشطاً كانت البحرية الإسرائيلية قد احتجزتهم بعد سيطرتها على سفينة "العودة" في المياه الدولية ظهر يوم الأحد الماضي (٢٩-٧).

#زاهر بيراوي #غزة

أخبار ذات صلة

الصليب الاحمر

الصليب الاحمر يحذر : " غزة بكاملها مثل سفينة تغرق"

سفينة كسر الحصار

بحرية الاحتلال تسيطر على "سفينة كسر الحصار" وتسحبها لميناء أسدود

غزة -ارشيفية

مدير الصليب الاحمر : قطاع غزة "سفينة" تغرق ببطء ويجب انقاذها

ابو عبيدة: حرية الأسرى قرار والتزام ومسألة وقت فقط"

فتح لـ"سما": نرفض الاعتداء على المواطنين كما نرفض إهانة المؤسسة الأمنية

اونروا

مدير أونرو" بغزة "ماتياس شمالي" : "الانفجار" قادم و التمويل يكفي حتى يوليو

الأكثر قراءة اليوم

وصول وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري إلى غزة

الاتحاد الاوروبي يعلن عن تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية في قطاع غزة

هارتس: 61 مليون $ لاجهزة امن السلطة لمواصلة التنسيق الامني مع اسرائيل

إسرائيل تسمح بإدخال معدات لإقامة محطة تحلية المياه في غزة

لماذا عهد؟ بقلم : ميسا جيوسي

اشتيوي لـ " سما" : غدا الإعلان عن فعاليتين سيتم إقامتهم في مخيم الفارعة

سوريا تتصدى لـ "هدف معادٍ" في سماء دمشق

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

اصابة العشرات مع بدء فعاليات الجمعة الـ19 من مسيرة العودة

ميناء غزة

معاريف: مقترح التهدئة لمدة 5 سنوات يشمل رفع الحصار و إقامة ميناء لغزة

الراحل الكبير "القطان": الذين وافقوا على اوسلو غير مطلعين على العالم ولا يعرفون تفكيره

قصف غزة -ارشيفية

موقع عبري يكشف.. لهذا السبب لم نشهد هجمات إسرائيلية في غزة مؤخرًا

غزة -ارشيفية

الاعلام العبري يكشف: الوضع بغزة يسير لانفراجة والأيام القادمة حاسمة وهذه اهم التفاصيل ..